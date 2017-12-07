En Güçlü Markalar Arasında Bayer Yer Alıyor
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En Güçlü Markalar Arasında Bayer Yer Alıyor


En Güçlü Markalar Arasında Bayer Yer Alıyor
En Güçlü Markalar Arasında Bayer Yer Alıyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-07 Saat: 10:15:06
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Araştırma şirketi tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde en güçlü 100 marka arasında 3. sırada Bayer olması dikkat çekti.

07 Aralık 2017, İstanbul – Bayer dünyanın önde gelen marka inovasyonu ve pazarlama danışmanı şirketi Core Brands (Tenet Partners) tarafından her yıl yayınlanan En Güçlü 100 Marka Listesi’nde bu yıl 3. sırada yer alıyor. Dünyanın lider kurumsal markalarının pazar farkındalığı ve itibar gibi kurumsal özelliklere göre değerlendirildiği listeye göre Bayer, olağanüstü gücünü ve cazibesini inovasyona değer veren kurumsal bir marka olarak ortaya koyuyor.

Perakende, gıda, teknoloji, otomotiv ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren markaların da yer aldığı listede firmalar, pazardaki yüksek bilinirlikleri ve olumlu marka algısı kriterlerine göre değerlendiriliyor. 50 sektör arasından 10.000 tüketici ve şirket temsilcisinin katıldığı anketin sonuçları ise şirketlerin sahip olduğu markaların gücü ve marka değerinin belirlenmesinde ölçüt oluyor.

2017 En Güçlü 100 Marka Listesi’nde Bayer’in yanı sıra Coca-Cola, Hershey, Apple, Walt Disney, Microsoft gibi köklü markalar ilk sıralarda yer alıyor.

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