Büyük Benzin İndirimi Gece Yarısından Sonra!
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Büyük Benzin İndirimi Gece Yarısından Sonra!


Büyük Benzin İndirimi Gece Yarısından Sonra!
Büyük Benzin İndirimi Gece Yarısından Sonra! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-07 Saat: 10:32:21
Anasayfa Eko Gündem Büyük Benzin İndirimi Gece Yarısından Sonra!

Araç sahiplerini sevindirecek haber Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan geldi. Sendika tarafından yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına indirim yapılacak. İndirimli fiyatlar 8 Aralık 2017 tarihi itibariyle pompalara yansıyacak! Beklenen benzin indirimi ne kadar? İşte detaylar…

Araç sahiplerini sevindirecek haber Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan geldi. Sendika tarafından yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına indirim yapılacak. İndirimli fiyatlar 8 Aralık 2017 tarihi itibariyle pompalara yansıyacak! Beklenen benzin indirimi ne kadar? İşte detaylar…

Benzine İndirim Geliyor!

Araç sahipleri son zamanlarda akaryakıta ardı ardına gelen zamlardan dolayı yakıt almakta zorlanmaya başlamış, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaktan kaçındıklarını ifade etmişti. Araçlarını otoparka bıraktıklarını, toplu taşımayı kullandıklarını belirten araç sahipleri; aylık yakıt masrafının her geçen gün artmasından şikayet etmişti.

PÜİS Açıkladı! Benzin İndirimi Kapıda

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası bu defa araç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Sendikanın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda benzinin litre fiyatına hatırı sayılır bir indirim beklediğini belirten PÜİS, benzin indiriminin 8 Aralık 2017 tarihinde beklediğini kaydetti. Benzin indiriminde litre başına beklenen indirimin ise 13 ile 15 kuruş arasında değişeceğinin aktardı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın bugün yaptığı indirim beklentisi açıklamasında motorin fiyatlarına herhangi bir indirim veya zam beklenmediği de ifade edilenler arasında yer aldı.

9 Kuruş Zam Yapılmıştı

Bezinin litre fiyatın son olarak 24 Kasım 2017 tarihinde değişmişti. Fiyattaki değişim artış yönlü olmuş, benzinin litre fiyatı 9 kuruş artmıştı. Bu zam ardından yurt genelinde tüm akaryakıt istasyonları pompa fiyatlarını zam miktarı kadar artırmıştı.

Şu anda Ankara’da benzinin litre fiyatı ortalama 5 lira 68 kuruş seviyesinde. İstanbul’daki ortalama satış fiyatıysa 5 lira 63 kuruş. İzmir’deki ortalama fiyatlarsa 5 lira 65 kuruş civarında seyrediyor. Beklenen indirim uygulanırsa bu gece yarısından sonra fiyatlara 13 ile 15 kuruşluk indirim uygulanacak.

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