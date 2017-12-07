PTT'den Dünya Miras Listesine Özel Pul
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PTT'den Dünya Miras Listesine Özel Pul


PTT'den Dünya Miras Listesine Özel Pul
PTT'den Dünya Miras Listesine Özel Pul Elif İşçi - Tarih: 2017-12-07 Saat: 10:20:53
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PTT tarafından Unesco Dünya Miras Listesinde bulunan Türkiye eserlerine yönelik özel anma pulu üretimi gerçekleştirildi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 8 Aralık 2017 tarihinde “UNESCO Dünya Miras Listesindeki Eserlerimiz (DENİZLİ)” konulu anma pulunu tedavüle sunacaktır. 36x52 milimetre boyutundaki anma pulu 1,80 TL bedelli, söz konusu pula ait 110x180 milimetre boyutundaki ilk gün zarfı 3 TL bedelli olacaktır. İçerisinde toplam 8,80 TL bedelli 5 puldan oluşan 80x170 milimetre boyutundaki seri numaralı anma bloğunun yer alacağı portföy ise 15 TL bedelle satışa sunulacaktır. Anma pulu, ilk gün zarfı ve portföy PTT işyerleri, www.filateli.gov.tr adresi ve filateli cep uygulamasından edinilebilecektir.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Denizli PTT Merkez Müdürlüğü/DENİZLİ adresinde ve Forum Çamlık AVM Demokrasi Meydan Girişi Zemin Kat/DENİZLİ adresinde 08.12.2017 tarihinde mesai saatleri içerisinde “UNESCO Dünya Miras Listesindeki Eserlerimiz 08.12.2017 DENİZLİ” ibareli ilk gün damgası da kullandırılacaktır.

Ayrıca aynı adreste, 08-10 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan pul sergisinde filatelik ürün satışı yapılacak ve mesai saatleri içerisinde “Pul Sergisi 08-10.12.2017 DENİZLİ” ibareli özel tarih damgası kullanıdırlacak olup, konuya ilişkin özel tarih damgalı zarflar 2,50 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresi ile filateli cep uygulamaları ve sergi alanında satışa sunulacaktır.

Ege Bölgesi’nde yer alan Denizli, doğal güzellikleri, tarihî ve kültürel zenginlikleriyle tüm dünyanın ilgisini çekmektedir. Bu ilimizdeki Pamukkale-Hierapolis 1988 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. Pamukkale’deki travertenler bölgeye eşsiz bir görünüm kazandırırken turizm bakımından da büyük katkı sağlamaktadır. Travertenlerle birlikte Hierapolis Antik Kenti’ndeki surlar, erken Hristiyanlık dönemine ait mimari kalıntılar, nekropol, hamam, sütunlu cadde, su kanalı, anıtsal çeşme, tiyatro gibi yapılar yerli ve yabancı ziyaretçilerin hayranlığını kazanmaktadır. Tarihî bölge, çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan şifalı suları dolayısıyla sağlık turizmi açısından da önem taşımaktadır.

PTT A.Ş., zengin bir kültürel mirasa sahip olan ülkemize ait eserlere dikkat çekmek ve korunmasına katkıda bulunmak amacıyla “UNESCO Dünya Miras Listesindeki Eserlerimiz (Denizli)” konulu anma pulu ve ilk gün zarfı ile 0001’den 4000’e kadar seri numaralı anma bloğunu 8 Aralık 2017 tarihinde tedavüle sunacaktır.

PTT ekonomi haber basın bülteni
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