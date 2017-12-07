İşsizlik Maaşı Başvuruları Kasımda Arttı!

Kasım ayında işsizlik maaşı almak için başvuran vatandaş sayısı artış kaydederek, 116 bin 440 kişiye ulaştı. İşsizlik Sigortası Fonu büyüklüğü ise 115 milyar lira sınırını aştı.

İşsizlik Sigortası Fonu Büyümeyi Kasımda Da Sürdürdü

İşsizlik Sigortası Fonu işsiz kalan vatandaşlara destek olmayı sürdürürken, fonun varlık toplamının 115 milyar 133 milyon 300 bin liraya kadar yükseldiği açıklandı. İşsizlik Sigortası Fonu’nun Ekim ayı sonundaki toplam varlığı 113 milyar 913 milyon 100 bin lira olarak kayda geçmişti.

Yapılan hesaplamalarda fon varlıklarının ay bazında elde ettiği gelir yüzde 74 olurken, yıllık getiri yüzde 8,67’ye kadar çıktı. Kasım ayı verileri dikkate alındığında İşsizlik Sigortası Fonu’nun varlıklarının yüzde 87,47’lik bölümünün kuponlu tahvillerden oluştuğu görüldü. Mevduat yüzde 10,53’lük pay aldı. Kuponsuz tahvillerin payı ise yüzde 2,01 olarak belirlendi.

Kasım Ayında 116 Bin 440 Kişi Başvurdu

Kasım ayında işsizlik maaşı başvurusu yapan kişi sayısı 116 bin 440 olarak kayda geçti. Ekim ayında işsizlik maaşına yapılan başvuru sayısı ise 112 bin 203 kişi olarak kaydedilmişti.

Fon 2017’nin Kasımında 383 bin 757 kişiye işsizlik ödeneği sağladı. Yapılan ödemeler 318 milyon 400 bin lirayı buldu. Kısa çalışma imkanı sağlanan kişi sayısı 95’i gösterirken, bu kişilere aktarılan tutar 75 bin 78 lira oldu. Aynı ayda yarım çalışma ödemesi yapılan kişi sayısı 1,676 olarak gerçekleşti. Söz konusu ödeme türü için aktarılan para bir milyon 214 bin 7 lira olarak kayda geçti. 642 kişiyse ücret garanti fonu kapsamında toplamda 5 milyon 748 bin 5 liralık ödeme aldı.

11 Yılda 18 Milyar 147 Milyon Liralık Ödeme!

İşsizlik Sigortası Fonu tarafından yapılan açıklamada 2002’nin Mart ayından 2017’nin Kasım ayına kadar geçen sürede 9 milyon 79 bin 536 vatandaş işsizlik maaşı başvurusu gerçekleştirdi. Bu kişilerin 5 milyon 765 bin 621’i işsizlik maaşı aldı. Yaklaşık 11 yıldır hak sahiplerine aktarılan tutarsa 18 milyar 147 milyon 400 bin lira olarak belirtildi.