EDDA Mimarlık Çevreci Çalışmalarıyla Dikkat Çekiyor

Yeni yıl ile beraber yaşam alanlarında fark yaratmak isteyen kişiler için 2018 yılında konut iç mekanlarında sıklıkla rastlayacağımız trendleri aktaran İç Mimar Eda Tahmaz, vaktimizin büyük bir kısmını geçirdiğimiz banyo ve mutfak gibi ıslak mekanların da artık birer yaşam alanına dönüştüğünü vurgulayarak, stil, bütünlük, kullanılan malzemeler ve renkler gibi değişim yaratacak püf noktalar ile mekanların yeni yıla nasıl adapte edilebileceğini aktardı.

Gelişen ve hızlanan şehirli yaşamının bireyler üzerinde yarattığı etki sonucunda, daha çok bireyin ön planda olduğu kompakt yaşam alanlarının bir tercih sebebi haline gelmesi ile önem kazanan kriterlerin başında, aynı mekan içerisinde farklı fonksiyonların çözülebilmesi geliyor. Azalan oda sayısı ile beraber alanlar da küçülürken, mutfaklar da salonla birleşiyor ve yemek odalarının fonksiyonu mutfaklara yükleniyor. Islak mekanlarda bu sene hakim olan koyu gri ve siyah tonları ile 2018 yılında da özellikle mutfak zeminlerinde sıklıkla karşılaşacağımızı belirten Eda Tahmaz’a göre, lacivert, yeşil, mor gibi canlı renkli veya naturel ahşap mutfak dolap kapaklarını, siyah ya da beyaz mermer veya akrilik tezgah malzemelerle tamamlayarak dinamizmi kolay bir şekilde mekana katmak mümkün.

Mat ya da parlak ayırt etmeden kullanılacak olan bakır ya da pirinç renkli metal kulplar, doğal efekt verilmiş veya ham malzemeler yeni yıl trendleri içerisinde ön plana çıkarken ıslak alanlarda ahşap, mermer ve seramik bu sene de vazgeçilmezler arasında. Klasik tarzdaki çizgilerinden şaşmayanlar için ise, modern mobilyalar ve minimalist lambalar kullanarak dekorasyonda sürprizler yaratılabileceği önerisini getiren Tahmaz, çeşitli aksesuar ve yeşil bitkilerle yeni yılda ıslak mekanlara samimi ve sıcak bir kimlik kazandırılabileceğini vurguluyor.

Aydınlatmada ise sadece yeni yıla özgü olarak değil, her zaman gün ışığının tercih edilmesi, beyaz ışıktan uzak durulması gerektiğini ifade eden Tahmaz, günümüz şartlarına uygun olarak dekorasyona hakim olan minimalist anlayış doğrultusunda azalan mobilya sayısı ile beraber çevreye duyarlı ürünlere ağırlık verileceğine de dikkat çekiyor.