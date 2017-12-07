Canan Çok Yönlü Kayıt Seçeneği Sunuyor

Geliştirilmiş becerileri ile en üst seviyede güvenilirlik sunan LEGRIA GX10 4K 50p video kayıt cihazı, iddialı video arşivleri oluşturmak isteyen ve içerik yaratma becerilerini bir üst düzeye taşımanın yollarını arayan kullanıcılar için vazgeçilmez bir kamera olarak öne çıkıyor.

Zaman Testlerinin En Başarılısı

LEGRIA GX10, 1080p Full HD’nin dört katı daha yüksek çözünürlük sunarak, en ufak bir detayı bile gösterirken, özel anların ekranda canlanmasını da sağlıyor. Çok yönlü kayıt deneyimi sunan LEGRIA GX10’un Full HD için 35Mbps, 4K 50p için 150Mbps’de MP4 çekimi desteklemesi bu kamerayı hızlı hareket çekimleri için ide deal hale getiriyor. 100 kare/sn’ye kadar hızla çekim yapabilen, kendi sınıfının en yeni üyesi kamera zaman aşımlı çekimden 0,25x yavaş çekim efektine kadar geniş bir içerik çeşitliliği sunarken, zaman testinden başarıyla geçecek görüntü kalitesi de üretiyor.

Herkes Kendi Filminin Yönetmeni Olabilir!

LEGRIA GX10 basit ve kolay bir yolla profesyonel kalitede videolar elde etmenizi sağlıyor. LEGRIA GX10, Canon’un Dual Pixel CMOS AF teknolojisinin entegre edildiği 1.0 inç Tip sensör donanımı olan ilk kamera. Bu sayede sığ bir alan derinliği ile hassas, doğru ve özelleştirilebilir odaklanma kapasitesi sunuyor. İki, dört veya sekiz duraklı pozlama kontrolü sunan üç optik ND filtresi, en karanlık veya en parlak çekim koşullarında üstün görüntü kalitesi sağlarken, yeni geliştirilen 15x zoom kapasiteli geniş açılı 4K lensi 4K’nın vaat ettiği kaliteyi elde etmeyi garantiliyor.

LEGRIA GX10, Geniş Dinamik Aralık (DR) modu sayesinde DR yüzde 800 oranında genişletip karanlık ve gölgeli alanlardaki detayı mükemmel bir şekilde açığa çıkartarak, düzenleme yapmadan paylaşılmaya hazır canlı görüntüler sunuyor. Büyük, sezgisel çalışan ve değişken açılı dokunmatik ekranı, partiler, düğünler ve aksiyonla dolu tatiller gibi dinamik çekim senaryoları için gerekli olan temel işlevlere hızlı ve kolay bir şekilde erişmenizi sağlıyor. Kameranın 5 eksenli Görüntü Sabitleme (IS) işlevi de optimize edilerek zoom aralığının tamamında dengeli çekimler elde edilmesini garantiliyor.

Tüm Maceraların Yol Arkadaşı Olmaya Aday!

Profesyonel işlevler sunan kompakt, hafif ve dayanıklı, özelliklerle dolu bir kamera olan LEGRIA GX10 her ortama uygun bir video kayıt cihazı. Profesyonel kameralardakine benzeyen ergonomik tasarımında, eğerek ayarlayabileceğiniz bir vizör, profesyonel tarzda bir zoom ayağı ve özel işlev tuşları bulunuyor. Tam manuel ayarı kontrol seviyenizi ihtiyaçlarınıza ve deneyiminize göre değiştirmenize olanak tanırken, otomatik mod işlemlerin tamamında kolaylık sunuyor. Yedekleme ve kesintisiz kayıt için çift SD kart yuvasının olması hiçbir anı kaçırmamanızı garantiliyor. Uzun pil ömrüyle birlikte bu özellik, LEGRIA GX10 kamerayı safariden kayağa kadar tüm inanılmaz maceraların ideal yol arkadaşı haline getiriyor. Önemli anları yakalayıp paylaşmak için çift bant Wi-Fi ile uzaktan çekim yapabiliyor ve hareket halinde olsanız bile paylaşabiliyorsunuz. Kamera belirli bir mesafeden yönlendirmenize olanak tanıyan kablosuz uzaktan kumanda işlevine de sahip.

Sizinle Uyum İçinde...

Kameranın güçlü dahili stereo mikrofonu etkileyici ses kalitesi sunarken, ek 3,5mm mikrofon girişi, mini geliştirilmiş aksesuar kızağı ve 3,5mm kulaklık çıkışı LEGRIA GX10’un tüm ihtiyaçlarınıza uyum sağlamasına olanak tanıyor. Bu basit aksesuar bağlantısı içerik oluşturucuların tutkularını ve hobilerini kariyere dönüştürmelerine de olanak tanıyor.