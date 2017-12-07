THY, Brezilyalı Azur'la Anlaşmayı İmzaladı
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THY, Brezilyalı Azur'la Anlaşmayı İmzaladı


THY, Brezilyalı Azur'la Anlaşmayı İmzaladı
THY, Brezilyalı Azur'la Anlaşmayı İmzaladı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-07 Saat: 11:35:28
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Türk Hava Yolları ile Azul kod paylaşımı konusunda anlaşma sağladı. Buna göre THY, Brezilyalı Azul’un iç hatlarına dahil oldu.

Türk Hava Yolları ile Azul kod paylaşımı konusunda anlaşma sağladı. Buna göre THY, Brezilyalı Azul’un iç hatlarına dahil oldu.

Brezilyalı Azul ve Türk Hava Yolları kod paylaşımı yapacaklarını duyurdu. Anlaşmayla birlikte Azul’dan bilet almak isteyen yolcuların THY kanalıyla bilet almalarının önü de açılmış oldu. Yapılan açıklamaya göre Brezilyalı havayolu şirketi iç hat seferlerine THY’nin kodunu ‘TK’ olarak ekledi.

“Azul’un Ödüllü Hizmetlerinden THY Yolcuları Da Yararlanacak”

İki dev arasında yapılan anlaşma sonrasında açıklama yapan Azul Havayollarının Gelir Sorumlusu, kod paylaşımı anlaşmasının önemli olduğunu dile getirdi. Abhi Shah, THY ile yapılan anlaşmanın uluslararası platformdaki önemine işaret ederek, “Asya ile Avrupa’dan ülkemize gelen yolcularımız için güzel bir gelişme oldu. Kod paylaşımı anlaşmasıyla birlikte THY ve Azul uluslararası uçuşlarda varlığını güçlendirme fırsatı yakalamış oldu. Anlaşma yolcularımızın daha kolay ve rahat yolculuk yapmasını sağlayacak. Bu kapsamda yolcularımızı bilet kesmeden check-ine kadar farklı kolaylıklar karşılayacak. Biniş kartları avantajı da kod paylaşımı anlaşması kapsamında yer alacak. tüm bunların yanı sıra Türk Hava Yolları yolcuları, Brezilya’nın en büyük havayolu şirketi olan Azul’un ödüş almış hizmetlerinden yararlanma şansı elde edecek” şeklinde konuştu.

Bilal Ekşi Anlaşmayı Değerlendirdi

Anlaşma sonrasında açıklama yapan diğer bir taraf ise Türk Hava Yolları oldu. THY’nin üst düzey yöneticisi Bilal Ekşi, “THY olarak Azul gibi önemli bir havayolu şirketiyle kod paylaşımına gitmekten dolayı mutluyuz. İki havayolu şirketinin işbirliği neticesinde İstanbul’dan Sao Paulo’ya giden THY yolcuları, buradan ülkenin farklı noktalarına rahatlıkla uçabilecek” dedi.

Alınan bilgilere göre Brezilyalı Azul, 100’ün üzerinde noktaya ayrıcalıklı bir hizmet sunuyor. Şirketin günlük sefer sayısı ise 755’i buluyor. 

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