Sodexo'dan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, iş dünyasını bekleyen gelecek trendlerini paylaşmak amacıyla Workplace Trends Report’un (İşyeri Trendleri Raporu) “Sürdürülebilir Kalkınma” ile ilgili başlığını açıkladı. Birleşmiş Milletler’in belirlediği 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik şirketlerin ve çalışanların nasıl konumlandığının belirtildiği raporda, farklı kaynaklardan dikkat çekici veriler derlendi. Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, “Çalışanlar artık dünyayı ilgilendiren sorunları yakından takip edip bu sorunların çözümünde bir pay sahibi olmayı istiyor. Ayrıca sürdürülebilir bir kalkınma yaratılması konusunda, çalıştıkları işyerlerini de bu yönde faaliyetlerde bulunmaları için teşvik ediyorlar” dedi. 2016’da yapılan bir araştırmaya göre çalışanların yüzde 75’inin sosyal sorumluluk faaliyetlerine harcanması şartıyla maaşlarından ufak bir kesinti yapılmasına olumlu baktıklarını belirten Zeytinoğlu, “Çağımız iletişim çağı. Çevremizde olup biten olaylar, yaşanan bölgesel ve global sorunlardan anında haberdar olabiliyoruz. Bunlardan haberdar olurken de çözüme katkı sağlamak istiyoruz. Özellikle 2025’te işgücünün yüzde 75’ini oluşturacak Y jenerasyonunun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik faaliyetler yürüten firmaları tercih edeceklerini öngörüyoruz” diye konuştu.

Kurumsal Sosyal Sorumluluğa 15 Milyar Dolar

Toplumsal sorunların bertaraf edilmesinde çalışanların da rol almayı istediklerinin belirtildiği raporda, özellikle yeni nesil çalışanların işyerlerinden sürdürülebilir projeler üretmesini bekledikleri vurgulanıyor. Çalışanların beklentisiyle özellikle markalar sosyal sorumluluk projelerine teşvik ediliyor. Son yıllarda Fortune Global 500’de yer alan firmaların bir yılda kurumsal sosyal sorumluluk projelerine 15 milyar dolar ayırması, bu beklentinin karşılık bulduğunu gösteriyor.

Sürdürülebilir Çalışma Alanları Çalışanları Mutlu Ediyor

Raporda görüşlerini paylaşan “WELL Building” standardının öncülüğünü yapan Delos firmasının Genel Sekreter Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Direktörü Rose Cooper, çalışanların, sağlık ve refahı arttırıcı projeler geliştiren şirketlere kendilerini daha bağlı hissettiklerini söylüyor. Cooper’a göre; “İnşa edilmiş ortam sadece sağlığı ve refahı korumak ve desteklemekle kalmamalı, aynı zamanda yenilenebilir enerji, temiz hava ve içilebilir su konusunda da çözümler sunmalı. Sürdürülebilir bir çalışma alanına yatırım yapmak, çalışanların kendilerini daha mutlu ve değerli hissetmelerini sağlıyor ve büyük bir amaca bağlı çalışılan bir ortam yaratıyor.”