Welness Şirket Çalışanlarının Verimini Yükseltiyor

Wellness Council of America’nın verilerine göre, küresel arenada rekabet eden büyük şirketlerin %80’i çeşitli boyutlarda kurumsal zindelik programlarını hayata geçiriyor. Bu şirketler, uyguladıkları zindelik yaklaşımları sayesinde işe gelmeme, ilaç kullanımı ve hasta olma oranlarında önemli bir düşüş elde ederken, üretkenliği ise %25 civarında artırabiliyor. SiZe Bütünsel Yaklaşım Kurucu Ortağı Sibel Yücesan’a göre kurumsal wellness (zindelik) çalışmalarının etkili olabilmesi için 6 altın kuralın eksiksiz uygulanması gerekiyor.

Şirketleri kurumsal wellness konusunda ikna eden neden basit. Dijitalleşme, demografik değişimler ve ihtiyaçlar, sosyal ve ekonomik dalgalanmalar ve VUCA dünyası derken çalışanların baş etmesi gereken faktörlerin sayısının artması ve bireylerin bunları yönetme becerilerinin zayıflaması nedeniyle hastalık, depresyon, işe gelmeme, iş kazaları gibi ölçümlenebilecek sonuçlardaki artış kurumsal wellnesse yönelik ilgiyi artırıyor.

Kurumsal wellnessi dengeli yaşam yönetimi olarak adlandırmanın çok yerinde olduğunu belirten Sibel Yücesan şirketlerin bu yöntemle çalışanlarının üzerindeki stresi azaltıp organizasyonel verimliliği yükseltebildiğini ifade ediyor. Dünyada özellikle Fortune 500 şirketleri arasında kurumsal wellness çalışmaları bu yüzden ön planda. Bu şirketlerde de kurumsal wellness çalışmalarının etkinliğini artırmak için sürekli ölçümlemeler yapılıyor, uzman toplantılarında değerlendirmeler tartışılıyor, konuyla ilgili seminerler ve konferanslar düzenleniyor. Zira en önemli bulgu da kurumsal wellness konusunun önümüzdeki on sene içinde çok daha fazla büyüyecek bir sektör olması.

Yücesan Türkiye’de az sayıda yapılan kurumsal zindelik programlarının yakın gelecekte artacağını öngörüyor. Mevcut durumda Türkiye’de en sevilen kurumsal wellness (zindelik) programları arasında mevsimsel hastalıklarla mücadele konusunda grip aşısı gibi uygulamalar, check-up hizmetleri, çalışan destek programlarına üyelik, genelde öğle saatlerinde diyet, sigara bırakma, stres yönetimi gibi konularda yapılan farkındalık eğitimleri veya konuşmaları yer alıyor. Uzun vadeli programlar henüz şirketlerin ajandalarında geniş çaplı yer bulamıyor.

İşte Başarılı Kurumsal Wellness için 6 Altın Kural

SiZe Bütünsel Yaklaşım Kurucu Ortağı Sibel Yücesan başarılı kurumsal wellness (zindelik) yaklaşımlarının olmazsa olmaz 6 altın kuralını şöyle sıralıyor:

Kural 1: Şirketimiz kimdir, misyonu nedir sorularının cevaplarıyla uyumlu bir zindelik stratejisi kurgulamak. Yani kurumun çalışanlarının zindeliğine neden önem verdiğini var oluş amacıyla ilişkilendirmesi.

Kural 2: Orta ve üst kademe yöneticilerin bu olguya sahip çıkmalarını, katılmalarını ve günlük kararlarına entegre etmelerini sağlamak. Wellness hareketinin bütünde önemli olduğunu rol model olarak çalışanlara göstermek, paylaşmak.

Kural 3: Organizasyonun her seviyesinden programlara katılımı sağlamak. “Vaktim yok, işim çok, yapamam” diyen her kesimin bakış açısını değiştirecek teşvikler, eğitimler ve olanaklar sağlamak.

Kural 4: Geniş kapsamlı, kaliteli, amaca uygun, erişilebilir, doğru maliyetli, uzun vadeye yayılabilecek programlar sunmak. Çalışan sağlığı sadece diyetisyen ve sigara bırakma programlarından ibaret olmamalı. Stres, depresyon, resilience, ruhsal iyilik gibi pek çok konuyu içeren bütünsel bir yaklaşıma sahip olunmalı.

Kural 5: Etkin iletişim tasarlamak, kurmak. Her zaman iletişim halindeyiz ve değişim sürecindeki en vurucu faktör de iletişim. Wellness programlarının başarısı bunun nasıl anlatıldığı ve tanıtıldığı ile doğru orantılı. Mesajlar yaratıcı, hedef kitlesinin önceliklerini kapsayan, eğitici ve iştah açıcı olmalı.

Kural 6: Sık değerlendirme yapmak. Formal değil informal değerlendirmeler, katılımcılardan alınan görüşler, basit anketler, maliyet analizleri, performans ilişkileri, yönetici fikirleri gibi hızlı dönüşü olan süreçlerle yakalanan başarı hikayelerini paylaşmak.