2023 Hedefleri İçin Bilişim Sektörüne Verilen Önem Artırılmalı

YASAD’ın verilerine göre konuşan CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, bu hedeflere ulaşmak için 2023 yılına kadar her yıl sürekli olarak toplam gelirimizi yüzde 6.7, bilişim ihracatımızı da yüzde 13.8 oranında artırmalıyız diyor ve ekliyor; “2016 yılında 29.6 milyar liralık büyüklüğe ulaşan Bilgi Teknolojileri sektöründe yazılımın payı 11.9 milyar TL. Globale baktığımızda ise bu rakam iki yıl öncesine kadar 5 trilyon doları aşmış durumdaydı. Bizim bu hıza yetişmemiz gerekiyor. Dünya devleri Türkiye’deki yazılım sektörünü bakir pazar olarak görüyor ve yerli yazılım firmalarını satın almak konusunda ciddi atılımlar gerçekleştiriyor. Devletin bu konuda bir pozisyon alması gerektiği kanaatindeyiz.”

Bu hedeflerin çok zor görünmekle birlikte imkansız olmadığını aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut; “Yazılım sektörünün ‘öncelikli alan’ olarak belirlenmesi ve toplam ihracat rakamlarının artması gerekiyor. Bugün Türkiye olarak yazılım konusunda oldukça iyi bir noktadayız. Tıpta kaydedilen aşama gibi yazılım alanında da her an ilerleme kaydediliyor. Bu alanda birçok firma var ama uluslararası boyutta hizmet veren firma sayısı yetersiz. Bizler sadece yerli yazılımlara fırsat verilmesini istiyoruz” dedi.

“Tecrübesi Olmayan Kurumların Sektöre Dahil Olması Doğru Değil”

Devletin yazılım sektöründe “yerlilik” konusuna hassasiyet gösterdiğini fakat herhangi bir gelişme yaşanmadığının da altını çizen Recep Palamut; “Şu an devletimizin kendi kurumları bile yabancı yazılım kullanıyor. Dönüşüme bence buradan başlamalıyız. Başlarken de adımlarımızı doğru atmamız gerekiyor. Yani birşeyleri dönüştürelim derken bugün yazılımda ne yapacağına dair bir bilgi birikimi ya da tecrübesi olmayan kurumların yazılım sektörüne dahil olma çabası da doğru değil” dedi.

Türkiye’nin 2023 yılı için belirlediği vizyon ve hedeflerine ulaşabilmesinde yazılım sektörünün üzerine düşen zor hedefler var diyen Recep Palamut, sözlerine şu şekilde devam etti;“Bu hedefler aslında yazılım sektörünün yıllar içinde büyümesinden öte ciddi bir sıçrama yapmasını gerektirmekte. Bu sıçramayı gerçekleştirmek mümkün. Yeter ki sektörümüz kendisi ile barışık, şirketler işbirliği içinde yenilikçi ürünler geliştirebilen yapıyı benimsesin.”