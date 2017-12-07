Verifone'den Ödeme Kolaylığı

Ödeme sistemleri lideri Verifone, perakende dünyasının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Verifone’un Mobil Yazarkasa POS cihazı VX680 ECR; taşınabilirliği, kullanım kolaylığı ve güvenilirliği ile hem müşterilerin hem de işletmelerin ödeme işlemlerinde kolaylık sağlıyor. Tüm bankalardan hızlı ödeme alabilmesi sayesinde sıra beklemeyi azaltan VX680 ECR; restoran otomasyonu, bankacılık uygulamaları, Verifone Perakende Çözümü, Zubizu uygulaması, kontör yükleme, kupon sadakat programları ve kampanyaları destekliyor ve yemek kartları ile entegre çalışıyor. VX680 ECR ilave kazanç getiren uygulamalarıyla da elektrik, su vb. faturaların ödemelerini de alabiliyor.VX680 ECRyazarkasa POS cihazı, 3,5 inç renkli dokunmatik ekranı, daha kısa fiş boyutu ve opsiyonel harici bağlantı kutusuyla ekstra kullanım kolaylığı ve konfor sağlıyor. VX680 ECR, PCI PTS 3.X onayının yanı sıra TÜBİTAK ve GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) onayına da sahip. Verifone’un ürün portföyü, mali modülü Türk mühendisleri tarafından yazılmış olan Mobil Yazarkasa POS VX680 ECR’la tamamlanıyor.

Ayrıca Verifone, Türkiye’de Veri Merkezi bünyesinde 2013 yılından beri TSM (Güvenli Servis Sağlayıcı) hizmeti veriyor. Verifone, TSM merkeziyle tüm sektöre hizmet verirken, farklı uygulamaları daha etkin biçimde hayata geçirip işletmenin ek gelir kazanmasına da olanak sağlıyor. TSM merkezi satış, operasyon, faturalama, bakım onarım süreçlerinde de kullanılabiliyor. Türkiye’nin ilk TSM servisine sahip Verifone, 5 yıldır veri aktarımında ekstra güvenlik ve kolaylık sağlıyor.

İşletmelerde Sıra Bekleme Derdine Son!

VX680 ECR Mobil Yazarkasa POS, minimal tasarımı ve hafifliğiyle ister mağaza ya da işletmede, ister sahada her an kolaylıkla taşınabiliyor. Restoran otomasyon yazılımı sayesinde VX680 ECR, adisyon alma işlemini çok daha kolay bir hale getiriyor. VX680 ECR, işlem anında restoran otomasyon sistemi ile bağlantı kurarak adisyon basılmasını sağlıyor. Bu sayede restoran kağıt tasarrufu da sağlamış oluyor. NFC temassız işlemleri de destekleyen VX680 ECR, özellikle yoğun işletmelerde müşterileri sıra bekleme derdinden kurtarıyor ve işletme içinde dolaşarak ödeme alınmasını mümkün kılıyor.