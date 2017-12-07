İlaç Fiyatlarına Zam Sinyali!
Advert Advert Advert


İlaç Fiyatlarına Zam Sinyali!


İlaç Fiyatlarına Zam Sinyali!
İlaç Fiyatlarına Zam Sinyali! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-07 Saat: 12:07:03
Anasayfa Eko Gündem İlaç Fiyatlarına Zam Sinyali!

Zam yağmuruna ilaçlarında dahil olacağı iddia edildi. Buna göre 915 ilaca 2 ayda iki defa zam yapılacak. İlk zam kaynaktaki satış fiyatına uygulanacak. İkinci zam ise kur farkı nedeniyle gerçekleşecek.

Zam yağmuruna ilaçlarında dahil olacağı iddia edildi. Buna göre 915 ilaca 2 ayda iki defa zam yapılacak. İlk zam kaynaktaki satış fiyatına uygulanacak. İkinci zam ise kur farkı nedeniyle gerçekleşecek.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan listeye göre 915 ilacın fiyatı 19 Aralık 2017 tarihinde zamlanacak. Zam oranı yüzde 16,37’yi bulacak. Kurumun açıklamasına göre bin 325 ilaçta fiyat değişikliği yaşanmayacak. 962 ilacın fiyatları ise yüzde 14,03 oranında gerileyecek.  

2018’in Zam İddiası Yüzde 20!

Zam yapılacak ilaç kalemlerindeki fiyat yükselişlerinin, nedeni ise satın alma ücretlerindeki artışlar nedeniyle olacak. Bir gazete tarafından yapılan habere göre ilaçlar yeni yılda yüzde 20’yi bulan oranda fiyat artışına ev sahipliği yapacak. Söz konusu artışlar konusundaki karar, Sağlık Bakanlığı tarafından 2018’in Şubat ayında netleştirilecek.

Stok Sorunu Yaşanacak Mı?

Tüm bu haberler gündeme düşerken, diğer taraftan da stok tartışmaları başladı. Zam söylentilerinin yaşandığı dönemlerde fiyatı artacak ilaçların ilaç depoları ve üreticiler tarafından piyasaya verilmediği, fiyatları gerileme kaydedecek ilaç kalemlerininse kolaylıkla bulunabileceği iddia edildi.

İlaç Fiyatları 12 Ayda Ortalama Yüzde 14,6 Arttı

Geçen 12 ayın ilaç fiyatları incelendiğinde ve 2017’nin Kasımı baz alındığında ilaçtaki ortalama fiyat değişimlerinin yüzde 14,6 oranında arttığı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından fiyatları takip edilen ilaçların kutu başına fiyatıysa, ortalamada 10,35 lira seviyesinde olduğu kayda geçti. Geçen üç yılın fiyat artışları Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler sayesinde yüzde 2,5 seviyesinden yukarıya çıkamadı. Geçen 10 yıllık süreçteki fiyat değişimi ise yüzde 142 oranına kadar yükseldi. Buda yıllık bazdaki artışın yüzde 14 olduğuna işaret etti.   

ilaç zammı ilaca zam ilaç zammı ne kadar 2018 ilaç zammı
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek