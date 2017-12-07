İlaç Fiyatlarına Zam Sinyali!

Zam yağmuruna ilaçlarında dahil olacağı iddia edildi. Buna göre 915 ilaca 2 ayda iki defa zam yapılacak. İlk zam kaynaktaki satış fiyatına uygulanacak. İkinci zam ise kur farkı nedeniyle gerçekleşecek.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan listeye göre 915 ilacın fiyatı 19 Aralık 2017 tarihinde zamlanacak. Zam oranı yüzde 16,37’yi bulacak. Kurumun açıklamasına göre bin 325 ilaçta fiyat değişikliği yaşanmayacak. 962 ilacın fiyatları ise yüzde 14,03 oranında gerileyecek.

2018’in Zam İddiası Yüzde 20!

Zam yapılacak ilaç kalemlerindeki fiyat yükselişlerinin, nedeni ise satın alma ücretlerindeki artışlar nedeniyle olacak. Bir gazete tarafından yapılan habere göre ilaçlar yeni yılda yüzde 20’yi bulan oranda fiyat artışına ev sahipliği yapacak. Söz konusu artışlar konusundaki karar, Sağlık Bakanlığı tarafından 2018’in Şubat ayında netleştirilecek.

Stok Sorunu Yaşanacak Mı?

Tüm bu haberler gündeme düşerken, diğer taraftan da stok tartışmaları başladı. Zam söylentilerinin yaşandığı dönemlerde fiyatı artacak ilaçların ilaç depoları ve üreticiler tarafından piyasaya verilmediği, fiyatları gerileme kaydedecek ilaç kalemlerininse kolaylıkla bulunabileceği iddia edildi.

İlaç Fiyatları 12 Ayda Ortalama Yüzde 14,6 Arttı

Geçen 12 ayın ilaç fiyatları incelendiğinde ve 2017’nin Kasımı baz alındığında ilaçtaki ortalama fiyat değişimlerinin yüzde 14,6 oranında arttığı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından fiyatları takip edilen ilaçların kutu başına fiyatıysa, ortalamada 10,35 lira seviyesinde olduğu kayda geçti. Geçen üç yılın fiyat artışları Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler sayesinde yüzde 2,5 seviyesinden yukarıya çıkamadı. Geçen 10 yıllık süreçteki fiyat değişimi ise yüzde 142 oranına kadar yükseldi. Buda yıllık bazdaki artışın yüzde 14 olduğuna işaret etti.