Şişli Belediyesinden Girişimcilere Müjde!
Advert Advert Advert


Şişli Belediyesinden Girişimcilere Müjde!


Şişli Belediyesinden Girişimcilere Müjde!
Şişli Belediyesinden Girişimcilere Müjde! Elif İşçi - Tarih: 2017-12-07 Saat: 12:04:45
Anasayfa Eko Gündem Şişli Belediyesinden Girişimcilere Müjde!

Şişli Belediyesi KOSGEB ile biraraya gelerek girişimcilerini aradığını açıkladı. Bu konudaa gerekli destekler verilecek.

Şişli Belediyesi’nin KOSGEB işbirliği ile düzenlediği girişimcilik eğitimleri için başvurular başladı. 18 - 21 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek eğitimlerle 30 Şişlili girişimciye başarılı ve sürdürülebilir işletmeler kurmaları için eğitim verilecek. Girişimcilerin seçiminde kadınlara ve engelli bireylere öncelik tanınacak.

Eğitim projesinin ardından KOSGEB, girişimcilere toplam 1,5 milyon TL hibe ve 3 milyon TL kredi olanağı tanıyacak.

30 Girişimciye İş Hedefiyle Yola Çıkıyorlar

Girişimcilik Eğitimi Programı’nı başarıyla tamamlayan ve projesi KOSGEB tarafından kabul edilen girişimcilerin 50 bin TL hibe ve 100 bin TL kredi alma hakkına sahip olacağını belirten Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü şunları ifade etti: Şişli Belediyesi olarak, istihdama katılımın önündeki görünür ve görünmez engellerin kaldırıldığı bir Şişli hayal ediyoruz. İstihdam artışı sağlamak için de girişimcilik kültürünün desteklenmesine büyük önem veriyoruz. Her yeni başarılı işletmenin yeni bir istihdam kapısı olacağını düşünüyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle özellikle kadınların, engelli bireylerin ve farklı etnik kökenden vatandaşlarımızın istihdamını desteklemeye özen gösteriyoruz. KOSGEB işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Girişimcilik Eğitimi Programı da bu amacımızı destekleyen projelerimizden biri. Bu projeyle 30 girişimciye işini kurma imkanı sağlamayı hedefliyoruz.”

Şişli Belediyesi’nin KOSGEB işbirliğiyle başlattığı Girişimcilik Eğitimi Programı 32 saat sürecek. Program kapsamında girişimcilere pazarlama, üretim ve yönetim planı oluşturma alanlarında eğitimler verilecek. Şişli Belediyesi Girişimcilik Programı’na katılmak isteyen Şişlili vatandaşlar, 0212 708 86 09 telefon numarasından başvuru yapabiliyor.

KOSGEB ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek