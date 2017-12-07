Şişli Belediyesinden Girişimcilere Müjde!

Şişli Belediyesi’nin KOSGEB işbirliği ile düzenlediği girişimcilik eğitimleri için başvurular başladı. 18 - 21 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek eğitimlerle 30 Şişlili girişimciye başarılı ve sürdürülebilir işletmeler kurmaları için eğitim verilecek. Girişimcilerin seçiminde kadınlara ve engelli bireylere öncelik tanınacak.

Eğitim projesinin ardından KOSGEB, girişimcilere toplam 1,5 milyon TL hibe ve 3 milyon TL kredi olanağı tanıyacak.

30 Girişimciye İş Hedefiyle Yola Çıkıyorlar

Girişimcilik Eğitimi Programı’nı başarıyla tamamlayan ve projesi KOSGEB tarafından kabul edilen girişimcilerin 50 bin TL hibe ve 100 bin TL kredi alma hakkına sahip olacağını belirten Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü şunları ifade etti: “Şişli Belediyesi olarak, istihdama katılımın önündeki görünür ve görünmez engellerin kaldırıldığı bir Şişli hayal ediyoruz. İstihdam artışı sağlamak için de girişimcilik kültürünün desteklenmesine büyük önem veriyoruz. Her yeni başarılı işletmenin yeni bir istihdam kapısı olacağını düşünüyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle özellikle kadınların, engelli bireylerin ve farklı etnik kökenden vatandaşlarımızın istihdamını desteklemeye özen gösteriyoruz. KOSGEB işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Girişimcilik Eğitimi Programı da bu amacımızı destekleyen projelerimizden biri. Bu projeyle 30 girişimciye işini kurma imkanı sağlamayı hedefliyoruz.”

Şişli Belediyesi’nin KOSGEB işbirliğiyle başlattığı Girişimcilik Eğitimi Programı 32 saat sürecek. Program kapsamında girişimcilere pazarlama, üretim ve yönetim planı oluşturma alanlarında eğitimler verilecek. Şişli Belediyesi Girişimcilik Programı’na katılmak isteyen Şişlili vatandaşlar, 0212 708 86 09 telefon numarasından başvuru yapabiliyor.