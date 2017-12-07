Pegasus’tan Yüzde 30 İndirimli Uçuran Kampanya!

Pegasus Havayolları ‘Uç Uç Günleri’ kampanyası için düğmeye bastı. Pegasus müşterilerine kampanya çerçevesinde yüzde 30 oranında indirim vaat etti.

‘Uç Uç Günleri’ Pegasus’un geleneksel kampanyaları arasında en çok sevilenlerden olmayı başardı. Şirket kampanya dahilinde Aralık ayında Pegasus’u tercih eden müşterilerine yüzde 30 indirim fırsatı sunduğunu açıkladı. Kampanyanın detayları paylaşan havayolu şirketi, kampanyanın bugün itibariyle başladığının altını çizdi.

Pegasus Plus Üyelerine Yüzde 30 İndirim Fırsatı!

Kampanyaya göre 7 ile 8 Aralık 2017 tarihlerinde Pegasus’un internet sitesinden yada şirketin mobil uygulaması aracılığı ile biletlerini temin eden “Pegasus Plus Üye” müşterilerine yüzde 30’luk indirim söz konusu olacak. Pegasus’un kampanya açıklamasına göre söz konusu indirim 10 Ocak ile 24 Mart 2018 tarihlerinde 26 farklı noktaya yapılacak uçuşlarda geçerli olacak. yüzde 30 oranındaki indirimin uygulanacağı noktalar arasında ise Viyana, Münih, Amsterdam, Belgrad, Roma, Brüksel, Budapeşte ve Hamburg gibi merkezler yer alıyor. İndirimin geçerli olduğu noktaların tamamı ise Pegasus’un internet sitesindeki duyuruda yer alıyor.

ING ve Ortak Kredi Kartı Kullanan Plus Kart Sahiplerine Yüzde 40 İndirim

Pegasus’un geleneksel ‘Uç Uç Günleri” kampanyasının Pegasus Plus üyelerine verdiği ayrıcalıklar bununla da bitmiyor. ING bank ve ortak kredi kartı sayesinde uçak biletlerini kampanya kapsamında alacak yolculara yüzde 40 indirim uygulanıyor.

Pegasus Plus Kartı Olmayanlar İndirimden Nasıl Yararlanacak?

Pegasus Plus Kartı olmayan ve şirketle birlikte uçmayı tercih eden yolcular biletlerini satın almadan, Pegasus’un internet adresini ziyaret ederek yada, mobil uygulama ile söz konusu programı cep telefonlarına indirerek indirim kampanyasından yararlanma şansı yakalayacak.