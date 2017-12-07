Tarımsal Sulamada Devlet Desteği Yüzde 50! İlk Başvuru 1 Ocak 2018’de!

Tarımsal üretimde “Basınçlı Bireysel Sulama Sistemi” yatırımı yapmak isteyen yatırımcıya müjdeli haber geldi. Söz konusu sisteme yapılan yatırımlarda, mal alım tutarının yarısı destek kapsamına alındı!

Modern Sulama Sistemine Geçmek İsteyenlere Büyük Fırsat

Tarımsal faaliyetlerde basınçlı bireysel sulama sistemi için yatırım yapmak isteyen girişimciler, mal alımlarında tutarın yüzde 50’sini ödeyecek. Diğer yüzde 50’lik bölüm ise hibe desteği ile karşılanacak.

Konuyla ilgili düzenlemeyi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptı. Bakanlık yüzde 50 oranındaki destek düzenlemesini “Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği” başlığı adı altında gerçekleştirdi. Tebliğ Resmi Gazete’nin ilgili sayısında yayımlandı ve yürürlüğe de girdi.

Üretimde Kalite Yükselecek

Tebliğ kapsamında sağlanacak desteklerin amacı, modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin kullanılmasını artırmak, üretimdeki kaliteyi yükseltmek ve pazarın talebine uygun ürün elde etmek olarak gösterildi.

Program dahilinde arazi içinde damla sulama sistemleri, yağmurlama, toprak altı damla sulama sistemleri gibi modern sulama sistemleri yer alıyor. Bakanlığın belirlediği yatırımlar çerçevesinde, program yurt genelindeki bütün illerle uygulanacak. Desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmaları aranan ilk şartlar arasında yer alıyor. Programda belirtilen yatırımları yapmak isteyen başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilirse mal alımlarında tutarın yüzde 50’lik bölümü kadar destek alma şansı yakalayacak. Destekler Katma Değer Vergisi haricindeki tutar üzerinden belirlenecek.

Tebliğe göre mal alım tutarında bir milyon liralık limit aranacak. Yatırım mallarının bu tutarı aşması halinde, bir milyon liranın üzerindeki tutar yatırımı yapan tarafından karşılanacak. Yatırım mallarının yerinde teslim edilmesi ile montaj giderlerinin, alım faturasına dahil edilmesi halinde tutarın tamamı destek kapsamına alınacak. Projelerin hazırlanması için yapılacak giderler, proje tutarının yüzde 1’ini aşmamak kaydıyla destek çerçevesine alınacak.

Yüzde 50 hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar başvurularını 2018’in ilk gününden itibaren yapmaya başlayacak. Başvurular 60 gün boyunca kabul edilecek. Her il desteklerden önceden belirlenen ödenek kadar yararlanabilecek.