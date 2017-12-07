2023 Yılında 5G Abonesinde Patlama Yaşanacak

En son yayınlanan Ericsson Mobilite Raporuna göre 5G, 2023’te küresel nüfusun %20’den fazlasını kapsayacak

Türkiye’de hem endüstriler hem de ICT, 5G’nin getirdiği dijitalleşme hızından çok yüksek kazanımlar elde edecek, maliyetlerini düşürerek gelirlerini artıracak.

Türkiye’de hizmet veren operatörleri 5G ile birlikte 6,6 milyar dolara varan gelir artışı bekliyor.

Ericsson’un (NASDAQ: ERIC) her sene düzenli olarak yayınladığı Mobilite Raporu, 2023 yılına kadar, geliştirilmiş mobil geniş banda yönelik 1 milyar 5G aboneliği olacağını tahmin ediyor.

İlk olarak kalabalık kentsel alanlara sunulması beklenen 5G, 2023 yılına kadar, dünya nüfusunun %20’sinden fazlasını kapsayacak. Başlıca ürün sunumları 2020 yılında olacak şekilde, 5G New Radio’ya (NR) dayalı ilk ticari ağların 2019 yılında piyasada yer alması bekleniyor. İlk 5G sürümleri ABD, Güney Kore, Japonya ve Çin gibi çeşitli pazarlar şimdiden bekleniyor.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ralf Pichler; “Hali hazırda pek çok sektörde dijitalleşme başlamış durumda. 5G’nin hayatımıza girmesiyle bu dönüşüm inanılmaz bir hız kazanacak. Sensörler, cihazlar, hızlı bağlantı gibi özellikler sayesinde uzaktan bir çalışan, büyük makineleri kumanda edebilecek. Belki de daha sonra tüm sistemi yapay zekaya devredecek ve makinalar insanların üzerindeki işleri hafifletecek. Bu da maliyetlerin azalması ve gelirlerin artması anlamına gelecek. Her endüstrinin bundan kazanımı farklı olacak; ICT’nin ise tüm bu alanlardan elde ettiği geliri en az %100 katlamasını bekliyoruz. Bizler 5G’ye hazırlanırken, bu trendler de mobil endüstrinin ilerlemesine yönelik gündemi belirlemeye devam edecek.”

5G ile ICT 2026’ya Kadar 14 Milyar Dolar Gelir Artıracak

Raporun Türkiye çıktıları, 5G ile birlikte endüstrilerde de ciddi değişimler yaşanacağına işaret ediyor. Dünya daha bağlantılı hale geldikçe, endüstriler, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yönlendirdiği bir dönüşümü yaşayacak ve bu durum yeni gelir fırsatları oluşmasına sebep olacak. Bu kapsamda Türkiye’de 5G’nin sağladığı IoT’a yönelik endüstrilerden elde edilen dijitalleşme gelirlerinin 14,1 milyar dolar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Toplam gelirin sektörlere dağılımı ise 2026 projeksiyonları ile şu şekilde: