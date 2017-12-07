2023 Yılında 5G Abonesinde Patlama Yaşanacak

- En son yayınlanan Ericsson Mobilite Raporuna göre 5G, 2023’te küresel nüfusun %20’den fazlasını kapsayacak
- Türkiye’de hem endüstriler hem de ICT, 5G’nin getirdiği dijitalleşme hızından çok yüksek kazanımlar elde edecek, maliyetlerini düşürerek gelirlerini artıracak.
- Türkiye’de hizmet veren operatörleri 5G ile birlikte 6,6 milyar dolara varan gelir artışı bekliyor.
Ericsson’un (NASDAQ: ERIC) her sene düzenli olarak yayınladığı Mobilite Raporu, 2023 yılına kadar, geliştirilmiş mobil geniş banda yönelik 1 milyar 5G aboneliği olacağını tahmin ediyor.
İlk olarak kalabalık kentsel alanlara sunulması beklenen 5G, 2023 yılına kadar, dünya nüfusunun %20’sinden fazlasını kapsayacak. Başlıca ürün sunumları 2020 yılında olacak şekilde, 5G New Radio’ya (NR) dayalı ilk ticari ağların 2019 yılında piyasada yer alması bekleniyor. İlk 5G sürümleri ABD, Güney Kore, Japonya ve Çin gibi çeşitli pazarlar şimdiden bekleniyor.
Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ralf Pichler; “Hali hazırda pek çok sektörde dijitalleşme başlamış durumda. 5G’nin hayatımıza girmesiyle bu dönüşüm inanılmaz bir hız kazanacak. Sensörler, cihazlar, hızlı bağlantı gibi özellikler sayesinde uzaktan bir çalışan, büyük makineleri kumanda edebilecek. Belki de daha sonra tüm sistemi yapay zekaya devredecek ve makinalar insanların üzerindeki işleri hafifletecek. Bu da maliyetlerin azalması ve gelirlerin artması anlamına gelecek. Her endüstrinin bundan kazanımı farklı olacak; ICT’nin ise tüm bu alanlardan elde ettiği geliri en az %100 katlamasını bekliyoruz. Bizler 5G’ye hazırlanırken, bu trendler de mobil endüstrinin ilerlemesine yönelik gündemi belirlemeye devam edecek.”
5G ile ICT 2026’ya Kadar 14 Milyar Dolar Gelir Artıracak
Raporun Türkiye çıktıları, 5G ile birlikte endüstrilerde de ciddi değişimler yaşanacağına işaret ediyor. Dünya daha bağlantılı hale geldikçe, endüstriler, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yönlendirdiği bir dönüşümü yaşayacak ve bu durum yeni gelir fırsatları oluşmasına sebep olacak. Bu kapsamda Türkiye’de 5G’nin sağladığı IoT’a yönelik endüstrilerden elde edilen dijitalleşme gelirlerinin 14,1 milyar dolar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Toplam gelirin sektörlere dağılımı ise 2026 projeksiyonları ile şu şekilde:
- Enerji ve Kamu Hizmetleri: 5G’nin sağladığı hızlı dijitalleşme sonrası bu sektörün ICT sektörüne 2,69 milyar dolar ek gelir sağlaması bekleniyor. ICT Sektörü, 2019-2026 yılları arasında ise enerji ve kamu hizmetleri sektöründeki dijitalleşmeden kaynaklanan gelirlerini %123 artırabilecek.
- Üretim: Üretimin dijitalleşmesinden kaynaklı ICT sektörünün elde edeceği ek gelirin 2,51 milyar dolar olacağı öngörülüyor. ICT sektörünün, üretim endüstrisindeki yeni teknolojilerle gelirini 2019 - 2026 arasında %136 artıracağı öngörülüyor.
- Kamu Güvenliği: 5G altyapısıyla kullanılacak teknolojilerle kamu güvenliği alanında 2026 yılında ICT sektörü 1,77 milyar dolar ek gelir elde edilebilecek. ICT sektörünün, bu alandaki gelirlerini 2019’dan 2026’ya kadar %126 artırması bekleniyor.
- Sağlık: 5G ile birlikte sağlık sektörü, dijitalleşmenin etkisiyle ICT sektörüne 1,72 milyar dolar ek gelir sağlayacak. ICT sektörünün sağlık teknolojilerinin etkisiyle gelirlerini 2026’ya kadar %116 artıracağı düşünülüyor.
- Toplu Taşıma: Toplu taşıma da 5G’nin hayatımıza girmesiyle yeni gelir alanları yaratacak. 2026’ya kadar ICT sektörü toplu taşıma sektöründen 1,39 milyar dolar elde edecek, buradan hareketle ICT’nin bu sektörden elde edeceği gelirin %129 büyümesi bekleniyor.
- Medya ve Eğlence: 2026’ya kadar %128 büyüyecek sektör, pastadan ICT sektörüne 1,28 milyar dolarlık bir ek gelir sağlayabilecek edebilecek.
- Otomotiv: 5G altyapısıyla en çok gelişecek sektörlerden biri de otomotiv. ICT sektörüne otomotiv alanındaki teknolojilerin katkısının 1,12 milyar dolar gelir olması bekleniyor. Bu gelir 2026’ya kadar %135 büyüyecek.
- Finansal Hizmetler: Finansal hizmetler yeni geniş bant teknolojisiyle ICT sektörüne 780 milyon dolarlık bir ek gelir sağlayacak. Gelirde büyüme oranının %115 olması bekleniyor.
- Perakende: Sektörler arasında gelirlerini en çok büyütecek sektör perakende olarak öne çıkıyor. Sektörün 5G kaynaklı dijitalleşmeden kaynaklı gelir pastasından ICT sektörüne 590 milyon dolar pay sağlaması bekleniyor. Bu alanda elde edilen gelir 2026’ya kadar %136 büyüyecek.
- Tarım: Özellikle son dönemde Türkiye’de tarım sektöründe dijitalleşme uygulamalarının kullanılmasının etkisiyle 2026’ya kadar ICT sektörünün 210 milyon dolar elde edeceği tahmin ediliyor. Bu sektörden elde edilen gelirlerin toplamda %127 olacağı öngörülüyor.