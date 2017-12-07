ALTOWER Projesi 3 Yıl Kira Garantisi Sunuyor

İstanbul’un en merkezi noktalarından biri olan İstanbul Göztepe’de yükselen ALTOWER, Aralık ayını çok özel bir kampanyayla karşılıyor. Cazip bir yatırım aracı olarak dikkatleri üzerine çeken ALTOWER, ev sahibi olmak isteyenlere ay boyunca yapılacak olan tüm satışlarda 3 yıllık kira garantisi sunuyor.

Altınbaş Yapı tarafından hayata geçirilen teknolojik rezidans projesi, 330 tane 1+1 daireden oluşuyor. Daireler isteğe göre büyük 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelere de dönüştürülebiliyor.

Teknolojiyi konut projesiyle buluşturan proje, akıllı sistemden oluşuyor. Türkiye’de ilk defa ALTOWER’a özel olarak geliştirilen teknolojik alt yapı kurgusunda ise concierge, housekeeping, dry cleaning gibi hizmetlerine tek tık ile erişime ek olarak rezidanstaki sosyal donatı alanları kontrolü de bulunuyor. Proje ayrıca araba yıkama hizmeti, yemek siparişi verme, özel spor hocası rezervasyonu, sinema salonu rezervasyonuyla birlikte televizyon, ışık, kapı, perde ve klima kontrolü gibi birçok özellik de sunuyor.

Eylül 2019’da daire teslimlerinin yapılacağı proje, Bağdat Caddesi’ne 6 dakika, Yenisahra metrosuna 1 dakika, 15 Temmuz Şehitler köprüsüne 15 dakika uzaklıkta bulunuyor. 15 yılda geri dönen fiyatlarıyla Altower, yatırım için de oldukça karlı bir proje vaat ediyor