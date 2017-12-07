Çinli Turistler Artınca Çince Bilen Rehber Arayışı Başladı

Her yıl 130 milyondan fazla Çinli turist yurt dışına seyahat ediyor. Özellikle tarih ve doğa turizmine oldukça meraklı olan Çinli turistlerin yeni gözdesi Türkiye oldu. Son bir yıldır Çin’den Türkiye’ye gelen turist sayısında ciddi bir artış gözlenmesi, Çince bilen rehber açığını gözler önüne serdi



Çince Bilen Turist Rehberi Aranıyor

Türkiye’ye seyahat eden Çinli turist sayısında ciddi bir artış olmasına rağmen Çince bilen rehber sayısında henüz bir artış yok. Bu durum karşısında Türk - Çin Kültür Derneği ile TUREB (Turist Rehberleri Birliği) arasında yapılan bir anlaşma ile rehberler için özel Çince eğitimleri verilmeye başlandı. İstanbul’da başlayan bu eğitimlerin Ankara, Antalya ve Nevşehir’de de devam etmesi planlanıyor. Çok sayıda turist rehberi, Çince eğitimlere katılmak için başvuruda bulunuyor.

Türkiye Tarihi Çin Dilinde Öğretiliyor

Rehberler için düzenlenen Çince eğitimler hakkında bilgi veren Türk - Çin Kültür Derneği Eğitim Direktörü Ebru Demircigil, “Turist rehberleri için özel olarak hazırladığımız eğitim programımızda Türkiye’nin Çinliler tarafından en çok merak edilen yerlerini, rehberlerimize Çince olarak hazırladığımız özel kaynaklarla öğretiyoruz. Çinli öğretmenlerimiz, hem turistik yerlerin Çincelerini öğretiyorlar hem de Çinlilerin genel yaşam alışkanlıkları ve kültürleri hakkında bilgiler veriyorlar. Bu sayede ülkemize gelen Çinli turistlerin mutlu bir şekilde ülkelerine geri dönmelerini sağlamış olmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Çince eğitimlerimize katılmak isteyen turist rehberlerinin vakit kaybetmeden derneğe başvurmalarında fayda gördüğünü belirten Demircigil, yeni açılmasına rağmen İstanbul’daki ilk Çince grupların kontenjanlarının dolduğunu ifade ederken yeni grupların açılacağının da müjdesini verdi.

Hediyeleşme Kültürü Çok Yaygın

Çinlilerin hediyeleşme kültürlerinin çok gelişmiş olduğunun altını çizen Demircigil, Çince bilen rehberlerin ve satış mağazalarındaki satış temsilcilerinin Çinli turistlerle çok daha yakın iletişim kurabileceğini ve bu sayede hediyelik ürün satışlarının da bir hayli artacağını belirtti.

2018 Yılı Çin’de Türkiye Turizm Yılı

2018 yılının Çin’de “Türkiye Turizm Yılı” olarak ilan edilmesinin, Çin’den gelecek olan turist sayısını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Hızla hazırlıklara başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı da 2018 yılında Çin’de Türkiye’nin tanıtımı için bir dizi programlar düzenlemeyi amaçlıyor.

Çin’de Türkiye Tanıtımları Artıyor

Çin turizmi konusunda uzun yıllardır faaliyet gösteren Ligarba Turizm ve Seyahat Acentası Genel Müdürü İrfan Karslı, Çinli turistlerin sayısında zaten ciddi bir artış olduğunu ancak gerçekleştirilecek olan tanıtımlarla bu sayının daha da artacağını ve çok daha fazla Çinli turistin Türkiye’yi tercih edebileceğini belirtti.

Karslı; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2018 yılında Çin’de düzenleyeceği tanıtım etkinliklerinin bir hayli önem taşıdığını ve yapılacak tanıtımların, Çinlilerin turizm beklentilerinin de göz önünde bulundurularak yapılmasında oldukça fayda olduğunu dile getirdi. Bu amaçla Ligarba Turizm’in Çin’de bulunan tüm Çinli ve Türk personeline özel olarak eğitim vermenin önemine vurgu yaptı.