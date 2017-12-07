ASELSAN Yerli Takograf Cihazını Üretti

ASELSAN, yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile yenilikçi ürünler geliştiriyor. Geliştirilen ürün ve yenilikçi çözümlerle savunma sanayisinin gelişmesine de fayda sağlıyor. Askeri teknolojilerin sivilleştirilmesi yoluyla ticari faaliyetlerde kullanılmasına dair çalışmalar gerçekleştiriyor. Firma, bilgi birikimi ile sivil alanda çoğu gereksinimin karşılanması için çözümler üretiyor.

ASELSAN çalışmaları dahilinde, dünya çapında yalnızca birkaç ülke tarafından üretilen sayısal takograf cihazının üretimini gerçekleştirdi. Yerli ve milli sayısal takograf cihazları otomobillerde kullanılmaya başladı. Bu cihaz, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tüm kamyon, kamyonet ya da 9 ve üzeri yolcu taşıyan araçlarda mecburi olarak bulundurulma özelliği taşıyor. AB, Türkiye’deki bütün otobüs ve kamyonlarda da bu cihazın kullanımını mecburi olarak belirledi. Cihazın Türkiye'de benzer araçlarda kullanılması için düzenlemeler hazırlandı.

Ülkeden 1 Milyar Euroluk Döviz Çıkışına Engel Olacak

Türkiye, AB ülkeleri ve AB üzerinden karayolu taşımacılığı gerçekleştirilen diğer ülkeler hesaplandığında, sayısal takograf cizazı için senelik bazda 1 milyar euronun üzerinde bir pazara sahip. Takograf cihazını kullanılan araçların sayısı ve bu kalemdeki dönüşüm gereksinimleri kontrol edildiği zaman ASELSAN'ın çözümü, Türkiye'den 1 milyar euroya ulaşan döviz çıkışının önüne geçmiş olacak. Yolcu ve yük taşımacılığında önemli bir bölümün karayoluyla sağlandığı Türkiye, Avrupa’da görev alan 60 bin araçlık filosuyla uluslararası karayolu taşımacılığında dünya üzerinde ikinci sırada bulunuyor.

Eski tarzdaki takograf cihazları, manipülasyonlara oldukça açık olduğu için trafik kazalarına, can ve mal kayıplarına sebep olabiliyor. ASELSAN’ın geliştirdiği sayısal takograflar ise etkili denetim metotlarıyla bu kayıplara dur diyecek. Cihaz sayesinde çalışma süreleri ve hız ihalelerinin takibi kolaylıkla yapılacak.