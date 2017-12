Yüksek Lisans ve Doktora Yapacaklar Dikkat!

Kadir Has Üniversitesi yüksek lisans ve doktora kayıt dönemi 18-19 Aralık tarihlerinde başlıyor. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün yüksek lisans ve doktora programlarına yoğun ilgi gösterildiğini ve artan başvuru sayılarının memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Adaylar özellikle Film ve Drama, İletişim, Sinema ve Televizyon, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Finans ve MBA programlarını tercih ediyor” açıklamasında bulundu.

Artan üniversite sayısı ve yüksek lisans programlarının maliyetine rağmen başvuru ve kayıt oranlarına bakıldığında son beş yılda sevindirici bir artışın söz konusu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Açıkmeşe, “Yeni ve farklı uzmanlık alanlarının gelişmesiyle birlikte, lisans eğitimleri özellikle niş alanlarda kariyerlerin ilerlemesi konusunda yetersiz kalmaya başladı. Bu durum yüksek lisans programlarını özellikle son yıllarda güncel ihtiyaçlara göre geliştirmeye yöneltti. Yüksek lisans programlarının müfredatlarının bireylerin kendilerini farklılaştırabileceği seviyede şekillendirilmesi ile iş hayatında fark yaratılabiliyor. Bünyemizdeki bazı programları, alanların güncel ihtiyaçlarına ve katılımcıların taleplerine dayalı olarak yeniden şekillendirdik. Yüksek lisans öğrencilerimizin yarısından fazlasını çalışan kesim oluşturuyor. Çalışan kesim yüksek lisans programlarından faydalanarak kariyerlerinde yükselmeyi hedefliyor. Programların ağırlıklı olarak akşam saatlerinde yürütülmesi, hatta zaman zaman hafta sonu derslerinin de olması çalışan kesim için bir cazibe oluşturuyor” dedi.

“Kurumlar İhtiyaçlarına Göre Program Tasarlamak İstiyor”

Son yıllarda farklı alanlarda faaliyet gösteren özel sektör kurumlarından farklılaşmaya olanak sağlayan yeni programları ortaklaşa tasarlama yönünde taleplerin geldiğini aktaran Prof. Dr. Açıkmeşe, “Yüksek lisans programlarının katılımcılara sağladığı en önemli avantaj, güncel bilgilerle yeteneklerini geliştirme ve kendi eşdeğerleri arasında farklılaşma imkanı elde etmeleri. Kurumlar bunu fark ediyor ve ihtiyaçlarına göre program tasarlamak istiyor. Bu durum, programlarımızdan mezun olan öğrencilerin çalıştıkları kurumlarda etkili roller üstlenmeye başladıklarını gösteriyor. Kurumlar maliyetler de dahil olmak üzere çeşitli ayrıcalıklar talep edip, kadrolarından seçtikleri bazı öğrencileri programlarımıza göndermeyi arzu ediyorlar. Bu da kurumların uzmanlaşma ve eğitime verdiği önemi gösteriyor” şeklinde konuştu.