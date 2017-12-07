Hazine’den İnovasyon Çalışmalarına 500 Milyon Lira Kaynak Aktarımı

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Hazinenin yeni fikirlerin ticari hayata katılması için 500 milyon lira değerinde kaynak ayırdıklarını dile getirdi. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine'nin yatırımlar, inovasyon ve girişimşer için büyük oranda destekler sağladığına dikkat çekti.

Melek yatırımcılara yüzde 75 ila yüzde 100 oranlarına varan destek sağladıklarını bildiren Şimşek, şu anki durumda melek yatırımcılıkta Avrupa'da beşinci sırada olduğumuzu ifade etti. Melek yatırımcılıkta üçüncü sıraya kadar çıkacağımızı öngören Şimşek, 500 milyon lira tutarındaki kaynağı fonlara aktaracaklarını ve bu sayede fikirlerin ticarileşmesini hedeflediklerini dile getirdi. Hazinenin bu 500 milyon lira tutarındaki kaynağını fonların fonuna, gelecek vadeden start-uplara, teknoloji şirketlerine, fikirlere yatırım yapılması amacıyla aktaracaklarını anlattı. Şimşek, talep beklediklerine işaret ett. Global inovasyon endeksinde de başarılı bir konumda olduklarını belirten Şimşek, Türkiye'nin 43'üncü sırada bulunduğunu fakat ilk 20 sırada bulunması gerektiğine değindi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in elde ettiği veriler dahilinde, yenilikçi şirketlerin sayısının toplam şirketler arasındaki payının günden güne arttığına dikkat çeken Şimşek, bu gelişmelerin mutluluk verici olduğunu söyledi. İnovasyon seviyesinde de ülkenin güzel bir noktada olduğunu anımsatan Şimşek, Türkiye'nin dış ülkelerden yetenekleri toplamasının gerekliliğini dile getirdi. Bu yeteneklerin toplanması için ekosistemin daha başarılı olması gerektiğini ifade eden Şimşek, daha fazla Ar-Ge, yazılım, makine teçhizata yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

İş Yapma Kolaylığı Raporu Alınacak

Geçtiğimiz sene yapılan reformlara ek olarak 2018 senesinin ilk çeyrek döneminde bütüncül reformlar yapılacağını belirten Şimşek, daha fazla reform yapacaklarını ve bu sayede daha çok küresel firmanın Türkiye ile iş yapacağını anlattı. Reformları yaparken düşük oranda yapmayacaklarını belirten Şimşek, Türkiye'nin global değer zincirindeki seviyesini daha da güçlendirmek için ilerleyen süreçte Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Raporu'nu alacaklarını dile getirdi.