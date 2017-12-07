Yataş Yeniden Ödüle Layık Görüldü

Alanında ilklerin öncüsü Yataş Bedding, Türkiye’nin 2016 yılı süper markaları arasında yer aldı. Uluslararası bağımsız otorite Superbrands Türkiye’nin “Superbrands kriterlerine” göre aday marka olarak belirlediği 1148 marka uzman jüri tarafından değerlendirildi ve 300 marka halk oylamasına kaldı. Araştırma şirketi Nielsen, 300 marka için İstanbul, Ankara ve İzmir’de 1638 kişi ile yüz yüze görüşerek, tüketici değerlendirmesini gerçekleştirdi. Tüm bu çalışmalar sonucunda Yataş Bedding, 181 marka barajını aşarak kendi sektöründe üçüncü kez Türkiye’nin Süper markası oldu.

Dünya Markası Olma Yolunda İlerliyoruz!

6 Aralık’ta gerçekleşen ödül töreninde konuşan Yataş Grup Kurumsal İletişim Direktörü Selmin Gündoğdu, Yataş’ın 3. kez Türkiye’nin süper markası olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ileterek; “Biz öncelikle değişime inanan, tüketicilerimizin mutluluğu için her zaman yenilikleri takip eden ve uygulayan bir markayız. Bu başarının arkasında da gerçekten inanan, tutkulu ve büyük bir özveriyle çalışan bir Yataş ailesi var. Bugün Yataş markamızla Türkiye’de 3. kez superbrands oluyoruz, çok yakın zamanda da bir dünya markası olmayı hedefliyoruz.” dedi.

En son teknolojiyle geliştirilmiş, uyku sağlığını olumlu yönde etkileyen yatakları tüketiciyle buluşturmaya devam eden Yataş Bedding, farklı segmentlere yönelik modelleri ve kaliteli hizmet anlayışıyla da tüketicilerin hayatının her alanında katma değer yaratan ürünler geliştiriyor.