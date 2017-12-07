CarrefourSA Dijitalleşiyor
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CarrefourSA Dijitalleşiyor


CarrefourSA Dijitalleşiyor
CarrefourSA Dijitalleşiyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-07 Saat: 14:45:53
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CarrefourSA tarafından yapılan yeni çalışmaların ardından dijitalleşme alanında birtakım adımların atıldığı belirtildi.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki, perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, SAP HANA altyapısını Huawei çözümleriyle yeniledi. Mevcut SAP HANA altyapısıyla kasa kontrolü, satışları ve stok sayımlarını daha verimli bir şekilde yönetebilmek için CarrefourSA, bu süreçte Huawei ürün ve çözümlerini tercih etti.

CarrefourSA’nın ilk etapta Huawei SAP HANA donanımları ile SAP HANA çözümü üzerinde demolar gerçekleştirdiklerini söyleyen CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, Huawei’i seçme nedenleri arasında özellikle donanım performansının önemli kriterlerden birisi de ürünlerin SAP sertifikalarının bulunması olduğunu dile getirirken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“CarrefourSA’nın dijitalleşme yolunda önemli adımları var. Teknolojik anlamda dünyaca bilinen başarısı kanıtlanmış firmalarla çalışmayı tercih ediyor. Bu nedenle, Huawei’in dünya üzerinde en performanslı SAP HANA Sunucu üreticilerinden birisi olması da karar vermemizi oldukça kolaylaştırdı.”

“İhtiyacımız Olan Teknolojiyi En İyi Performans ve Optimum Fiyatla Karşılamış Olduk”

Huawei ile altyapılarını yeni nesil çözümlerle dönüştüren CarrefourSA’nın proje sonrasında süreçlerindeki iyileşmeleri dile getiren CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, şunları söyledi:

“Huawei ile gerçekleştirdiğimiz proje ile öncesinde 8 sunucu ile 3 Tb belleğe sahip SAP HANA sistemimiz yetersiz kalıyordu. Huawei Scale-out mimaride çalışan 5 sunucu kullanılarak, 8 Tb bellek kapasitesine ulaşılmıştır. Sistemimiz sadece yeni donanımlar ekleyerek 32TB’a kadar genişleyebilme kapasitesine sahip. Bunun sonucunda anlık satış bilgilerinin alınması, satış işleme süreçleri, tüm raporlama ihtiyaçlarını eskiye oranla çok daha hızlı gerçekleştirebiliyoruz. İhtiyacımız olan teknolojiyi en iyi performans ve optimum fiyatla karşılamış olduk. Sonucunda ise müşterilerimize daha hızlı hizmet vererek verimliliğimizi arttırdık.”

Huawei Enterprise Birimi Genel Müdürü Serdar Yokuş, CarrefourSA ile yapılan işbirliğini yorumlarken şunları söyledi: “Gelecek ihtiyaçlarını tanımlayan yeni teknolojilerimizi, kurumların işletme zorluklarını gidermek için en doğru şekilde konumlandırıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da, kurulduğumuz günden beri süregelen Ar-Ge deneyimimiz ve global uzmanlığımız ile müşterilerimize kapsamlı çözümler sunmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin en yaygın perakende zincirlerinin başında gelen CarrefourSA ve ICT Lideri Huawei İş Çözümleri birlikteliği, CarrefourSA’nın teknoloji ve yenilikçi yaklaşımı ile tüketicilerine daha etkin ve verimli hizmet anlayışını her geçen gün geliştirmektedir. Bu yenilikçi yaklasimda ve sürecin bir parçası olmaktan, destek olmaktan ve rol alabilmekten gurur duyuyoruz.

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