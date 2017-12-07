Taç Süper Marka Olarak Seçildi
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Taç Süper Marka Olarak Seçildi


Taç Süper Marka Olarak Seçildi
Taç Süper Marka Olarak Seçildi Elif İşçi - Tarih: 2017-12-07 Saat: 14:51:07
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Zorlu tekstil Grubu tarafından çıkarılan Taç markası marka yönetiminde Türkiye'nin en süper markası olarak tanımlandı.

Marka değerlendirmesi konusunda uluslararası bağımsız bir otorite olan İngiltere merkezli Superbrands, marka yönetimi konusunda üstün başarı gösteren firmaları, 6 Aralık akşamı Hilton İstanbul Bosphorus’ta düzenlenen törende ödüllendirdi. Superbrands Türkiye ofisinin Nielsen işbirliğinde yürüttüğü ve bin 638 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile belirlediği “Türkiye’nin Süper Markaları” araştırmasının sonuçlarına göre; ev tekstili sektöründeki yenilikçi ürünleriyle milyonlarca eve giren TAÇ, “Türkiye’nin Süper Markaları”ndan biri oldu.

“Yenilikçi Ürünler Tasarlamak DNA’mızda Var”

Törende TAÇ adına Süper Marka ödülünü alan Zorluteks İcra Kurulu Üyesi Fatih Dereköylü, dünyanın 89 ülkesinde gerçekleştirilen bu organizasyondaki araştırmada tüketiciler tarafından Türkiye’nin Süper Markası seçilmekten onur duyduklarını belirterek şunları söyledi: “Bu başarıda markamız gücünü, gelişim ve yeniliğe açık olmasının yanı sıra ürünlerimizin yarattığı güven ve markanın tüketicileri ile kurmayı başardığı kuvvetli duygusal bağdan alıyor. Tüketicilerin günlük hayatını kolaylaştırmaya yönelik her türlü ihtiyacını düşünerek ve tekstildeki son teknolojileri kullanarak üretim yapıyoruz. Özellikle genç kuşağın beklentilerini öngörmek, yenilikçi ürünler tasarlamak, kökü marka olmanın getirdiği tecrübe ile geleceğin ihtiyaçlarını şimdiden pazara sunmak TAÇ’ın DNA’sında var. ‘Türkiye’nin Süper Markası’ seçilmenin motivasyonuyla hayata ve insanlara dokunmaya devam edeceğiz.”

Süper Marka aday seçiminde şirketin teknolojisi, yatırımları, iş gücü kalitesi, yaratıcılığı, markalaşmaya yaptığı yatırımlar, marka devamlılığı, sosyal sorumluluk projelerine katkısı, çevre duyarlılığı, etik değerlere uyması ve vergi sıralamasındaki yeri büyük önem taşıyor. Bu yıl 4 bin 986 marka içinden “Superbrands kriterlerine” göre aday gösterilen markalar, Nielsen’in İstanbul, Ankara ve İzmir’de 18-56 yaş ve tüm SES gruplarında 1638 kişi ile yüz yüze görüşmesi ile Süper Marka olarak belirlendi.

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