Limanlardaki Ordino Belgesi Sorununa Çözüm Getirilmeli

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, malların gümrük işlerinin, kanuni bir şekilde ve ordinosuz olarak tamamlanmasına karşın limanlarda bulunan gümrük ambarı üstünden yeniden ordino belgesi istediklerini anımsattı. Bu belgelerin ücretinin acentaya ödenmesi gerçekleştirilmeden şirket mallarının ambardan çıkışına izin vermediklerini belirten Eroğlu, yapılan bu işlemler hakkında acenta ve limandaki gümrük ambarlarının, yasa dışı bir uygulama yaptıklarına dikkat çekti. Gümrük ambarlarının ülkemizde özelleştirildiğini belirten Eroğlu, ambarların özelleştirilmesine rağmen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yasalarına uyulmasının gerektiğine işaret etti. Ambarların, ordinonun kaldırılmasına rağmen ordino belgesi istediğini belirtti.

Plastiğin İnsan Hayatındaki Yeri

Eroğlu, gündem konusu "Ev Eşyaları ve Bahçe Mobilyalarında Plastikler" şeklinde belirlenen 12. PAGEV Türk Plastik Endüstrisi Kongresi'nin açılışı esnasında yapmış olduğu konuşmada, plastiğin hayatın her noktasında olduğunu söyledi. Plastik materyalini sağlık sektörünün de yaygın olarak kullandığını anımsatan Eroğlu, plastiğin sağlık sektörüyle ilişkisine değindi. Kullanılan lenslerin, kalp kapakçığı olan vatandaşların, stentlerin, hastanede verilen serumların, iğne yaparken kullanılan şırangaların sağlık için önemine değindi ve bu maddelerin plastikten üretildiğini anlattı.

Plastik materyallerin günümüzde endüstrinin her alanında, ekonominin her kaleminde kullanıldığına işaret eden Eroğlu, plastik kullanımının güzel olduğunu ve PAGEV'e misyon yüklediğini belirtti. PAGEV misyonunun büyük bir hazine olduğuna değinen Eroğlu, bugün Türkiye'de firmanın sivil toplum markası haline geldiğine işaret etti. Plastik kullanımının bu kadar yaygın olmaması durumunda PAGEV'in bu seviyeye ulaşamayacağını belirten Eroğlu, firmanın günümüz Türkiye ekonomisinde büyük bir sivil toplum kuruluşu seviyesine getiren unsurun plastik olduğuna dikkat çekti.