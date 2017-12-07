Limanlardaki Ordino Belgesi Sorununa Çözüm Getirilmeli
Advert Advert Advert


Limanlardaki Ordino Belgesi Sorununa Çözüm Getirilmeli


Limanlardaki Ordino Belgesi Sorununa Çözüm Getirilmeli
Limanlardaki Ordino Belgesi Sorununa Çözüm Getirilmeli Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-07 Saat: 15:04:04
Anasayfa Eko Gündem Limanlardaki Ordino Belgesi Sorununa Çözüm Getirilmeli

Ürünlerin gümrük işlemlerinin, kanuna uyumlu bir şekilde ordinosuz olarak tamamlanmasına karşın limanlardaki gümrük ambarlarında yeniden ordino belgesi talep edildiğini anlatan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, bu sorunun çözülmesinin gerektiğini dile getirdi.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, malların gümrük işlerinin, kanuni bir şekilde ve ordinosuz olarak tamamlanmasına karşın limanlarda bulunan gümrük ambarı üstünden yeniden ordino belgesi istediklerini anımsattı. Bu belgelerin ücretinin acentaya ödenmesi gerçekleştirilmeden şirket mallarının ambardan çıkışına izin vermediklerini belirten Eroğlu, yapılan bu işlemler hakkında acenta ve limandaki gümrük ambarlarının, yasa dışı bir uygulama yaptıklarına dikkat çekti. Gümrük ambarlarının ülkemizde özelleştirildiğini belirten Eroğlu, ambarların özelleştirilmesine rağmen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yasalarına uyulmasının gerektiğine işaret etti. Ambarların, ordinonun kaldırılmasına rağmen ordino belgesi istediğini belirtti.

Plastiğin İnsan Hayatındaki Yeri

Eroğlu, gündem konusu "Ev Eşyaları ve Bahçe Mobilyalarında Plastikler" şeklinde belirlenen 12. PAGEV Türk Plastik Endüstrisi Kongresi'nin açılışı esnasında yapmış olduğu konuşmada, plastiğin hayatın her noktasında olduğunu söyledi. Plastik materyalini sağlık sektörünün de yaygın olarak kullandığını anımsatan Eroğlu, plastiğin sağlık sektörüyle ilişkisine değindi. Kullanılan lenslerin, kalp kapakçığı olan vatandaşların, stentlerin, hastanede verilen serumların, iğne yaparken kullanılan şırangaların sağlık için önemine değindi ve bu maddelerin plastikten üretildiğini anlattı.

Plastik materyallerin günümüzde endüstrinin her alanında, ekonominin her kaleminde kullanıldığına işaret eden Eroğlu, plastik kullanımının güzel olduğunu ve PAGEV'e misyon yüklediğini belirtti. PAGEV misyonunun büyük bir hazine olduğuna değinen Eroğlu, bugün Türkiye'de firmanın sivil toplum markası haline geldiğine işaret etti. Plastik kullanımının bu kadar yaygın olmaması durumunda PAGEV'in bu seviyeye ulaşamayacağını belirten Eroğlu, firmanın günümüz Türkiye ekonomisinde büyük bir sivil toplum kuruluşu seviyesine getiren unsurun plastik olduğuna dikkat çekti.

PAGEV Ordino Belgesi Yavuz Eroğlu Gümrük 12. PAGEV Türk Plastik Endüstri Kongresi
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek