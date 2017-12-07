Çağ Çelik Fabrikası 100 Ülkeye İhracat Gerçekleştiriyor

Kamil Güleç’in 1978 senesinde Karabük'te açtığı Çağ Çelik Fabrikası, 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu ve 550 personel ile beraber üretim gerçekleştiriyor. Kamil Güleç'in, yönetim kurulu başkan yardımcısı ve genel müdürlük görevini üstlenen oğlu Hüseyin Çağrı Güleç ile beraber yönettiği Çağ Çelik Fabrikası, senelik bazda 400 bin tonluk demir çelik üreterek bu üretiminin yüzde 70'lik bölümünün 100 ülkeye ihracatını sağlıyor.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri Anonim Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Çağrı Güleç, her seferinde daha iyisini üretmeye çalıştıklarını, insanlara, doğaya ve gelecek nesillere olan sorumluluklarını göz ardı etmeden, daha iyisi için çaba gösterdiklerini dile getirdi. Kaliteli ürünü bütün dünyaya ihraç etmeyi temel görevleri bildiklerini ifade eden Güleç, ihracat için yaptıkları yatırımlar sayesinde büyüdüklerini anlattı.

Krizi Fırsata Çevirdi

İhracata 1980 senelerinde fason olarak ticari profille başladıklarını anımsatan Güleç, 2000 senesinde Çağ Çelik Fabrikası’nın kendi isimleriyle ihracat yapmaya başladıklarını anlattı. Aynı ürünlerin 20 ülkeye ihracatında ilk sene olduğunu belirten Güleç, 2000’li senenin ardından 2002 krizinin geldiğini ve bu krizle demir çelik ticaretinin durumunun değiştiğini anlattı. Geçmiş zamanlarda çok geniş ölçeklerde yapılan çelik alışverişlerinin daha küçük ölçekli olarak yapılmaya başlandığını ifade etti. Kriz dönemlerinde Çağ Çelik’in bu durumu bir fırsata çevirdiğini ve büyük açık gemilerle yapılan ticareti konteynırlarla yapma kararı aldığını dile getiren Güleç, günümüzde İstanbul'a bir kamyonla gönderilen 27 tonluk malzemeye eş değer tonajı, dünyanın her bölgesine gönderebilecek durumda konteynırlara koyarak, farklı ülkelerde bulunan farklı müşterilere ulaştırdıklarına değindi. Bu durumun firmanın ihracat potansiyelini güçlendirdiğini ve 100 ülkeye ihracat yapar hale geldiklerine işaret etti.