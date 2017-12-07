İKMİB İhracatçılar ile Firmaları Bir Araya Getirdi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle Plast Eurasia 2017 fuarı kapsamında gerçekleştirilen alım heyeti organizasyonunda plastik sektörüne yön veren yerli ve yabancı firmaların temsilcileri bir araya geldi. 7 ülkeden gelen 23 firma Türk plastik ihracatçısı ile buluştu.

İKMİB tarafından TÜYAP ana fuaye toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Ürdün, Yunanistan, Bulgaristan, Kosova, Tunus, Bosna Hersek ve Hindistan ülkelerinden toplam 23 firmanın katılımıyla düzenlenen alım heyeti organizasyonunda yabancı firma temsilcileri, Türk plastik sektörünün önde gelen firmalarının yöneticileriyle ihracatta yeni fırsatlar ve olası işbirlikleri üzerine ikili iş görüşmelerinde bulundu.

Bu yılki yurt dışı alım heyeti görüşmelerinde plastik sektörüne yönelik olarak özellikle plastik ve kauçuk hammaddeler, plastik filmler, plastik ambalaj malzemeleri, plastik ürünler, plastik üretim makine ve aksamları ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılamak isteyen yabancı firmalar yer aldı. İKMİB’in öncülüğünde yabancı firmaların Türk ihracatçılarıyla yeni iş birlikleri kurulması amaçlanan organizasyonda plastik sektörünün ihracattaki yükselişini sürdürmesine yönelik önemli adımlar atıldı.

“Plastik ve Mamülleri İhracatı Kimya İhracatının İtici Gücü”

Kimya sanayi alt sektörlerinden plastik ve mamülleri ihracatının kimya ihracatının itici gücü olduğunu belirten İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, plastik ihracatının her yıl artış gösterdiğini vurgulayarak, “Kimyanın alt sektörü olan plastikler ve mamülleri, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,10 artışla 488 milyon 702 bin 282 dolarlık ihracatla birinciliğini korumaya devam ediyor. 2016 yılı plastik ve mamülleri ihracatı 4 milyar 854 milyon dolar olarak gerçekleştirilirken 2017 yılı 11 aylık toplam plastik ve mamülleri ihracatı yüzde 8,5 artışla 4 milyar 838 milyon dolara ulaştı.

Dünyada toplam plastik üretimi 335 milyon tona ulaşmış durumda. Türkiye plastik üretimi ise 9 milyon tona yaklaşan üretimi ile dünyada altıncı Avrupa'da ise ikinci sırada yer alıyor. 2017 yılı 11 aylık dönemde en çok plastik ve mamülleri ihracatı yapılan ülkeler Irak, Almanya, İsrail, İtalya, İngiltere, Bulgaristan, Romanya, İran, Fransa ve İspanyaolarak sıralanıyor.

Sektörün 2023 yılı hedefi 18,8 milyar dolarlık ihracata ulaşmak. Bu kapsamda İKMİB olarak, Ekonomi Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleş-tirdiğimiz alım heyeti organizasyonumuzun plastik sektöründeki firmalarımıza yeni işbirliği fırsatları sunarak yeni pazarlar konusunda ihracata katkı sağlayacağını umuyoruz” değerlendirmesini yaptı.