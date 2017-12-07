Studio Vertebra Restorasyon Çalışmalarıyla Dikkat Çekiyor

Kuruluşundan bu yana ulusal ve uluslararası ölçekte ‘çok disiplinli’ çalışmalar yürüten, Baş Mimar Gencer Yalçın, Y. Mimar Dilşad Öktem Aslaner, Y. Mimar Bahar Yücel ve İç Mimar Efe Kağan Hızar’ın ortaklığındaki İstanbul merkezli tasarım ofisi Studio Vertebra, tasarım çalışmalarını yönlendiren tümel proje yaklaşımı ilkesi doğrultusunda restorasyon projelerine de imza atıyor. 2013 yılından itibaren birçok şehirde çok çeşitli sivil mimarlık örneğinin ve anıtsal yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlayarak, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “proje ve proje ile ilgili hizmet alımı işleri için 2016 yılında ön yeterlilik alan firma listesine” girme başarısını göstermiş.

Geçtiğimiz yıllarda Kütahya’da yeni yapılar ve park projeleri yapan Studio Vertebra, kent merkezinde özgün dokusunu koruyan caddelerin rölöve ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla bu caddeler üzerinde yer alan 35 adet yapının da rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini de hazırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016 yılında Kütahya kent merkezinde, özgün dokusunu korumuş olan iki alan belirlemiş: Birinci alan Meydan ve Germiyan Caddeleri, ikinci alan ise Osmanlı ve Balıklı Kara Caddeleri olmuş. Belirlenen proje alanlarında Studio Vertebratarafından rölöveleri çalışılmış olan yapıların restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması konusu gündeme gelmiş. 2017 yılında seçilen 35 adet yapının projeleri hazırlanmış, belediyeye teslim edilmiş ve koruma kurulu onayları alınmış. Rölöve saha çalışmalarında üç boyutlu lazer tarama cihazı kullanılması, ölçümlerin kısa sürede daha doğru yapılmasını mümkün kılmış. Proje kapsamında bir anıt eser (Darülkurra) ve çok sayıda sivil mimari örneği çalışılmış. Projede belirlenen alanlar içerisinde kalan tüm sokaklar için ise sokak sağlıklılaştırma projeleri hazırlanırken, 2017 yılında bu projelerin uygulama çalışmaları da başlamış.

Studio Vertebra, restorasyon çalışmalarında yapıları tarihi bir belge olarak değerlendirerek, sosyo-kültürel kimliklerini oluşturan mekansal, biçimsel, yapısal ve özgün karakterini bozmadan, mevcut problemleri çözmek ve yenilemeden sonra yapılara özgün kullanımlarına uygun işlevler vererek, sürdürülebilir korunmanın sağlanmasını hedefliyor. Kütahya’da gerçekleştirdiği restorasyon çalışmaları ile Anadolu’nun en eski yerleşimlerinden biri olarak geleneksel dokusunu günümüze kadar korumuş olan kentte çok sayıda tescilli eserin belgelenmesine de katkıda bulunan Studio Vertebra ekibi, kentlerin ve tarihi çevrenin korunarak gelecek nesillere aktarılmasında rol üstlenmekten mutluluk duyuyor.