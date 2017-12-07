153 Milyon Dolar Değerinde Tohum İhracatı Gerçekleştirildi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın elde ettiği veriler dahilinde, yerli tohum üretiminin çoğaltılması için yapılan çalışmaların karşılığı alınmaya başladı. Türkiye'nin tohum üretimi 5 sene içinde nerdeyse yüzde 50 oranında artış gösterdi. Tohumluk üretimi, 2012 senesinde 646 bin 905 ton, 2013 senesinde 743 bin 193 ton, 2014 senesinde 775 bin 909 ton, 2015 senesinde 896 bin 298 ton ve 2016 senesinde 957 bin 925 ton şeklinde gerçekleştirildi.

Bakanlığın Destekleri Kısa Sürede Hedefe Ulaştırdı

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Kamil Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verdiği desteklerin tohumluk üretiminin artışına ciddi oranda katkısının olduğunu, bu desteklerin çoğalarak devam etmesini dilediklerini ifade etti.

Türkiye'de 2016 senesinde sertifikalı tohum üretiminde yeni bir rekorun kırıldığına işaret eden Yılmaz, 2015 senesinde yüzde 70 oranında olan bu sektör ihracatının ithalatı karşılama oranını, 2016 senesinde yüzde 89'a ulaştığını anımsattı. Üretim esnasında kullanılan tohum çeşitlerinin çoğaldığına dikkat çeken Yılmaz, işaret ederek, uygulanacak yeni politikaların ülke tohumculuğuna büyük hız kazandıracağını belirtti.

Hedeflerinin senede 1.5 milyon ton sertifikalı tohum üretmek olduğuna değinen Yılmaz, TÜRKTOB’un 2016 senesinde 2023 için 1 milyon ton tohum üretimi hedefi belirlediklerini anımsattı. Hedeflerine hızla ulaştıklarına işaret edem Yılmaz, Milli Tarım Projesi'nin uygulanmasının da hedeflerine ulaşmakta büyük katkılarının olduğuna dikkat çekti.

Tohumculuk sektöründe karasız kalınan konulardan birinin ise dış ticaret olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye’nin tohum ithalatı yapmayı bırakması durumunda dahil kendine yetecek tarımsal ürün arzını sağlayabileceğini anlattı.