Marmarabirlik Köln'e 2 Milyon Euro Değerinde Tesis Kuracak
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Marmarabirlik Köln'e 2 Milyon Euro Değerinde Tesis Kuracak


Marmarabirlik Köln'e 2 Milyon Euro Değerinde Tesis Kuracak
Marmarabirlik Köln'e 2 Milyon Euro Değerinde Tesis Kuracak Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-07 Saat: 16:12:12
Anasayfa Eko Gündem Marmarabirlik Köln'e 2 Milyon Euro Değerinde Tesis Kuracak

Marmarabirlik, Alman Kalkınma Ajansı'nın hibe fonundan faydalanarak Köln'de tesis kurmaya hazırlanıyor.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa açıklamalarda bulunarak Almanya'da 3 bin metrekare alana inşa edilecek bir tesis kurulacağını aktardı. Asa yaptığı açıklamada Almanya Köln'de mevcut olan şubelerini güçlendirebilmek adına ve yurt dışına yapılan satışları artırabilmek adına Alman Kalkınma Ajansı'nın hibe fonlarından yararlanarak bölge genelinde depolama ve üretim tesisi kurmak gibi bir amaçları olduğunu belirtti. 

2 milyon euro civarında bir bütçe ile kurulması planlanan tesis için Köln Belediyesi ile görüşmelerin sürdüğüne değinen Asa, Köln Belediyesinden uygun şartlarda temin edilecek toplam 3 bin metrekarelik alanda yer alacak bir üretim tesisi kurulmasının planları arasında olduğunu belirtti. 

Amaç Marmarabirlik'i Dünya Markası Yapmak

Projenin bitirilmesinden sonra depolama tesisinin yanı sıra işletme tesisinin ve idari binalarında yapılacağını ifade eden Asa, amaçlarının Marmarabirlik'i bir dünya markası haline dönüştürerek, ortaklarının elde ettiği kazançları çoğaltmak olduğuna değindi. Yapılacak bu yeni yatırımla Avrupa'da bulunan marketlerde ürünlerinin yer alacağını belirten Asa, Marmarabirlik'in bu yatırım kapsamında yurtdışına gerçekleştirdiği satışlarınında artış göstereceğini iletti. 

Köln'de kurulması planlanan tesisin, mevcut durumda devamlılığını sürdüren transit ticaretler için lojistik depo olarak da kullanılacağını ifade eden Asa, Lojistik depoların ve üretim tesislerinin, yurt dışında gerçekleşen satışlar için önemli olduğunu belirtti. 

Kotayı Aşabilmek İçin 2005'ten Bu Yana İhracat

Avrupa Birliği'nin Türkiye için uygulamış olduğu zeytinyağı ihracat kotasını aşabilmek adına 2015 senesinden beri transit ticaret gerçekleştirdiklerinin altını çizen Asa, bu tesisin bahsi geçen konuda önemli bir lojistik merkezi rolünü üstleneceğini aktardı. Zeytinyağını Marmarabirlik'in markasıyla Köln üstünden Avrupa'ya satacaklarını belirten Asa, Avrupa'daki depolama probleminin çözüme kavuşmasıyla birlikte çok sayıda ürün çeşidinin raflara gireceğini aktardı. 

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