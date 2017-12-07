İTAKSİ Hizmeti Geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin “Akıllı Ulaşım Sistemlerini Tüm Toplu Ulaşım Araçlarını Kapsayacak Şekilde Yaygınlaştırmak” olarak belirlenen stratejik hedefi çerçevesinde İTAKSİ Taksi taşımacılığının, toplu ulaşım sistemiyle entegrasyonunu sağlayacak adımlarından biri hizmete alınıyor.

Toplu ulaşım sistemine entegrasyonu sağlanan taksi taşımacılığı ile hem taşımacı, şoför, araç ve durak kaynaklı taksi müşterilerinin şikâyetlerine hızlı, güvenli ve kaliteli geri dönüşler sağlanabilecek hem de taksilerin, durak, parklanma entegrasyonu sağlanacak.

Taksilerin kontrol merkezleri ile izlenebilmesi, yönlendirilebilmesi, koordine edilmesi; sürücü ve yolcu güvenliğinin arttırılarak, müşteriyle sürücüyü en hızlı ve ekonomik rota ile buluşturması, zaman, yakıt kaybını engelleyerek, trafik yoğunluğu azaltmayı hedefliyor.İBB İTAKSİ millileşme ve yerlileşme hamlesine uygun tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli yazılım uygulaması.

Dinamik planlama yapmaya olanak sağlayan ve anlık ulaşım taleplerine cevap verebilen bu sistem, çarpan etkisiyle milli bir yazılımın dünya pazarında Türk markası oluşturarak yer edebilecek bir marka değerine ulaşma imkânı sağlayacak.

iTaksi, diğer uygulamalarda olduğu gibi taksicilerin rızkını yasadışı, kayıtsız, ülkemize vergi vermeyen yabancı menşeli firmalara karşı korumayı amaçlıyor. iTaksi ’ye yalnızca İstanbul’da kayıtlı taksiler ve taksiciler dâhil olabilirler.

Ne İşe Yarar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle hayata geçirilen iTaksi, kolay yolcu bulmayı hedefleyerek trafikte taksilerin boş dolaşmasını engelleyerek, kazancı artırır ve kaliteli yolculukların yapılmasını sağlar. iTaksi için 4000 taksiye bir tablet, iki yönlü kamera, panik butonu montajı yapıldı. Yolcular ise akıllı telefonlara indirdikleri iTaksi uygulaması ile bu sistemi kullanacaklar.

İTAKSİ Projesi ile;

 Toplu taşıma kapasitesinin etkin, sürdürülebilir, ölçülebilir, denetlenebilir ve verimli kullanımı için gerekli; insan odaklı web ve mobil uygulamalarının geliştirilmesi,

 Taksi ile yolcunun en hızlı ve ekonomik rota ile buluşturarak yolcular için daha konforlu ve ekonomik ulaşım imkânlarının sunulması,

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkilendirilmiş ve sisteme kaydedilmiş araçlar için, akıllı telefonlar üzerinden yolcuların sorgulama ve çağrı yapılabilmesi,

 Sorgulara ve çağrılara hızlı ve etkin bir şekilde cevap verilebilmesi için, kullanıcıya, kendi tercihlerine göre, en uygun güzergâh alternatiflerinin sunulması,

 Bu proje kapsamında oluşturulacak veya İBB’nin sisteme kayıtlı araçların uzaktan izlenebilmesi ve bunlardan çağrı kapsamında olanların yolcuya yönlendirilmesi,

 Sürücülerin ve yolculuğun hizmet kalitesinin puanlanması sağlanarak müşteri memnuniyetinin arttırılması,

 Hangi araçta hangi şoförün çalıştığının takibi ve şoför hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanması,

 Sürücüleri ve araçları kayıt altında tutarak müşteri güveninin ve emniyetinin arttırılması,

 Zaman, yakıt kayıpları ve bekleme sorunlarının engellenmesi,

 Trafikte boş dolaşan taksi sayısının azaltılması ile gereksiz trafik yoğunluğunun engellenmesi,

 Güncel hayatın bir parçası olan kredi kartı ve diğer akıllı ödeme sistemleri (İstanbulkart, mobil ödeme vb.) entegrasyonu ile ulaşım sektörüne nakit dışında da alternatif ödeme yöntemlerinin kazandırılması,

 İkiz taksi plakası kontrolünü,

 Tüm toplu ulaşım modlarının entegre kullanılabileceği bir altyapı oluşturulması,

Taksicinin İşini Kolaylaştıran Çözümler

 Aracın boşta gezmesine gerek kalmadan taksi ile yolcunun buluşması

 Boşta gezmenin engellenmesi ile yakıt ve zaman tasarrufu

 Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim merkezi ile güvenlik kamerası (Ses Kaydı Yapılmamaktadır.) panik düğmesi ve GPS ile takip

 Kurulacak tablet ile sürücüye anlık navigasyon desteği

 Sistemde tüm yolculukların kayıtlı olması

 Elektronik ödeme taleplerine cevap verebilme

 Taksilerdeki hizmet kalitesinin yükseltilmesiyle taksicilik mesleki standartları yükselmesi

Yolcunun İşini Kolaylaştıran Çözümler

 Yolculuk öncesi (yaklaşık) ücret hesaplayabilme

 Şehrin her yerinden tek bir tuş ile taksi çağırabilme

 Güvenli yolculuk

 Kredi kartı ile ödeme

 İstanbul Kart ile ödeme

 Geçmiş yolculukların kaydı (ve takside unutulan eşyalara ulaşılabilme)

 Çoklu dil desteği

 Sürücülere puan verme/puana göre taksici seçebilme

 Sık kullanılan adresleri (evim, işyerim vb) ve tercihleri kaydedebilme

 Taksi çağrılırken; araç segmentine göre (Sarı taksi, Turkuaz Taksi, Siyah Taksi, Deniz Taksi) filtreleme

 İleri tarihli veya periyodik tekrarlayan rezervasyon yapabilme

Güven

Henüz yolcu çağırma aplikasyonunun devreye girmemesine ve taksilerin yalnızca %25’ine montajı yapılmış olmasına rağmen; yapılan kamuoyu araştırmalarında Taksilere olan GÜVEN algısı arttı. Taksilerin üzerindeki İTaksi ve İBB logoları sayesinde birçok vatandaş bu taksilerin İBB tarafından kontrol ve denetim altında tutulduğunu memnuniyetle karşılıyor.

iTaksi sisteminin arkasında İBB’nin olması sayesinde, kamuoyu araştırmalarında sisteme güveni %80.7 oranında arttırdı.

Güvenlik

iTaksi uygulaması dâhilinde kurulu sistem sayesinde onlarca adli vaka ve soruşturma çözüme kavuşturulmuştur. Adli merciler ve güvenlik güçlerinin bu sistemden haberdar olmaları ve bu sistemlerin caydırıcı etkileri ile bu vakaların henüz oluşmadan önlenmesi hedeflenmektedir. Bu vakalar gasp, dolandırıcılık hırsızlık vb. olaylardan oluşmaktadır.