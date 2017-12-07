Pisano Uğur Özmen İle Anlaştı
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Pisano Uğur Özmen İle Anlaştı


Pisano Uğur Özmen İle Anlaştı
Pisano Uğur Özmen İle Anlaştı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-07 Saat: 16:19:43
Anasayfa Şirketler Pisano Uğur Özmen İle Anlaştı

Yazılım alanında çalışmaları ile dikkat çeken Pisano son olarak ekibine Uğur Özmen'i dahil etti.

Şirketlerin temas noktalarından aldığı veriyi, müşteri memnuniyeti hedefiyle anlamlandıran Pisano, sadece bir geri bildirim aracı değil, müşteri deneyimini baştan sona okuyabilecek kapasitede bir yazılım şirketi olarak hizmet skalasını genişletiyor.

Bu yol hartası ışığında, “En Etkili 10 Türk Pazarlama Yazarı” arasında gösterilen ve müşteri deneyimi alanında danışmanlık yapan Akademisyen Uğur Özmen'i Kıdemli Müşteri Deneyimi Ortağı olarak ekibine kattı.

1981 yılında ODTÜ İşletme bölümünden mezun olan Uğur Özmen, Price Waterhouse Consultancy'de iş hayatına başladı. Çalışma hayatını sürdürürken MBA ve ardından “Finansal Hizmetlerin Pazarlanması” konusunda Doktora derecelerini aldı. Bireysel bankacılık alanında birçok proje yöneten Özmen, Fortisbank’ta Perakende Bankacılık Ürün Geliştirme Yönetici Direktörü olarak görevler üstlendi. Dijital Dönüşüm Derneği’nin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olan Özmen, halen CRM, sadakat yönetimi, sosyal CRM, dijital dönüşüm konularında danışmalık yapmayı sürdürüyor.

Özmen aynı zamanda, 1998 ve 1999’da, Marmara Üniversitesi Executive Development Program (EDP)’da “Marketing Management” dersi vermiş ve öğrenci değerlendirmesine göre EDP’nin en iyi 2. eğitimcisi seçilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Uğur Özmen: “Pisano ile olan tanışma hikayem, 2015 yılında Endeavor’da bir toplantıda kurucu ortaklardan Kemal ve Özkan ile tanışmamla başladı. Kurumların kendi müşteriyle temas sağladıkları noktada memnuniyeti ölçmek ve olumsuz durumları anında bildirerek olası müşteri kaybını azaltmak konusunda çok verimli olacağını düşündüğüm projelerini anlattılar. Gerek projenin fikrini, gerekse tanıştığım ortakların heyecanı beni çok etkiledi.

Daha sonra, Pisano fikir paylaşımına ihtiyaç duydukça bir araya geldik. Zaman zaman buluşup bazı kurumlar veya sektörler konusunda sorunları tartıştık. Pisano’nun uluslararası pazarlara açılması aşamasında birlikte çalışmaya karar verdik. 2017’nin son çeyreğinden itibaren, tüm sektörlerin lider markalarına gerçek anlamıyla bir “müşteri deneyimi tasarımı” yapmak üzere kolları sıvadık. Müşteri yolculuğunun her adımında Pisano’nun bir ürününün var olması ve bu ürünün her kuruma veya sektöre uyarlanabilir olması beni gerçekten heyecanlandırıyor” dedi.

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