Yumurta Fiyatındaki Artış Üreticiyi İflastan Kurtardı

Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula açıklamalarda bulunarak yumurta üretici fiyatlarında senenin en yüksek rakamlarına ulaşıldığını belirtti. Kula, yumurtaların üreticilerden çıkışının 32 kuruş olduğunu ifade ederek, bu rakamın 35 kuruşa kadar ulaşacağını tahmin ettiğini söyledi.

Kasım ayına kadar düşük seviyelerde olan yumurta fiyatları dolayısıyla üreticilerin problem yaşadıklarını ileri süren Kula, üreticilerin varlıklarını sürdürebilmek adına fiyatlarda oluşan artışların oldukça önemli olduğunu kaydetti. Kula, Balıkesir ilinin yumurta üretimi konusunda önde geldiğini ifade ederek, üreticilerin 2017 senesi içerisinde fiyatların düşük olmasından dolayı zor günler geçirdiğini aktardı.

Döviz Kurlarında Yaşanan Artış İthal Yemleri Etkiledi

Üreticilerin sürdürebilirliğinin, fiyatlardaki yükselmeyle gerekli olan seviyeye geldiğini ifade eden Kula, döviz kurlarındaki artışın ithal yemlerde etkili olmasından dolayı yumurta fiyatlarının yüksek seyrettiğini belirtti.

Fiyatlarda yaşanan artışın biraz daha yükselebilme potansiyeli olduğunu savunan Kula, bu fiyatların ise 2018 senesinin mayıs ayına kadar süreceğini düşündüğünü belirtti. Fiyatların eski seviyelerine gelmesi durumunda sektör içerisinde bulunan bazı büyük firmaların kapanma noktasına gelebileceğini aktaran Kula, yaşanan fiyat artışıyla üreticinin toparlanma evresine girdiğini ifade etti.

Üreticiler 1.5 Ay Önce İflas Etme Eşiğindeydi

1.5 ay önce üreticinin batma ve iflas etme noktasına kadar ulaştığını işaret eden Kula, şu an fiyat yükselmesiyle yaraların sarıldığını ve üreticilerin yüzlerinin güldüğünü söyledi. Balıkesir Ticaret Borsası Başkanlığını da yapan Kula bu fiyat artışlarının ise tüketiciye koli olarak en fazla 1 TL üstünden yansıyacağını aktararak, yumurtanın hala en ucuz olan protein kaynağı halinde olduğunu sözlerine ekledi.