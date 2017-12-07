Dünya Devi Firma Çok Sayıda Personeli İşten Çıkartıyor

Ünlü şirket General Electric, alınan bilgiler doğrultusunda daralma gösteren kömür ve gaz piyasası sebebiyle maliyetlerini azaltmak için yaklaşık 12 bin personelin işine son verecek. Dünya genelinde en büyük enerji firmalarından biri olarak gösterilen General Electric, almış olduğu bu kadar doğrultusunda enerji bölümünde mevcut olan iş gücünün yaklaşık olarak yüzde 18 oranını geride bırakmış olacak.

Amerikalı dünya devi şirket, yapacağı işten çıkartmalar neticesinde ise 2018 senesi içerisinde enerji biriminde bir milyar dolarlık tasarruf sağlamayı amaçlıyor. Şirketin önümüzdeki sene içerisindeki tasarruf hedefi ise 3,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Tasarruf Konusunda Bir Çok Adım Atılacak

Gelen bilgiler doğrultusunda dünya devi şirket General Electric, tasarruf konusunda binlerce çalışanı işten çıkartmakla kalmayarak, ar-ge bütçelerinde ve yapılan yatırım miktarlarında ciddi oranda azaltmaya gidecek.

General Electric'e bu sene ağustos ayı içerisinde CEO olarak atanan John Flannery ise göreve başlamasıyla tasarruf için şirkete ait olan özel uçakların kullanımına kısıtlama getirmişti. Ayrıca dünya genelinde en büyük gaz türbini üreticisi olarak bilinen General Electric, geçtiğimiz aylarda da açıklamalarda bulunarak bazı sektörlerden geri çekilme olabileceğinin altını çizmişti.

General Electric'in hakkında çıkan haberlerin sonrasında ise şirket hisseleri düşüşe geçti. Yüzde 0.6 oranında değer kaybı yaşayan şirket hisseleri son altı ayda görülen en düşük değer olan 17.66 dolar seviyesine indi. Bu sene ortalama baz alındığında yüzde 22 artış gösteren Dow Jones endeksinde ise General Electric, yüzde 44 kayıpla en kötü performanslardan birini gösteriyor.

Dünya Genelinde 300 Bin Çalışanı Mevcut

Dünya çapında yaklaşık olarak 300 bin civarı personele sahip olan General Electric'in geçtiğimiz sene enerji biriminde yakalayabildiği ciro 26.8 milyar dolar seviyesinde kalarak, beklentileri karşılayamamıştı. 2015 senesinde enerji birimini on milyar dolarlık bir tutarla satın alan Alstom ise talep azalmasından dolayı beklenen performansı yakalayamadı.