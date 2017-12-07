Başbakan Yıldırım'dan Vergi Reformu Açıklaması

TÜSİAD toplantısı sırasında vergi reformuna yönelik kritik açıklamalar gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, reformların devam edeceğini aktardı. Yatırım ortamının iyileştirilebilmesi adına iddialı bir eylem planının uygulamaya konulacağını kaydeden Yıldırım, siyasi yönden alınacak kararlarda dikkatli bir şekilde davranıldığını belirti.

Türkiye'nin özel sektör dinamiğiyle büyüyen bir ülke konumunda olduğunu ifade eden Yıldırım, özel sektördeki gücün Türkiye'nin lokomotifi olduğunu işaret etti. Küresel krizin devam ettiğini savunan Yıldırım, bu konu hakkında gerekli tedbirlerin almasıyla krizden en az etkilenmiş olan ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz sene sonunda Türkiye'nin 3.2 oranında büyüme gösterdiğini ve Avrupa Birliği ülkelerinin üstüne çıkan bir büyüme oranı yakaladığını aktaran Yıldırım, 2017 senesi içerisinde de Türkiye'nin büyüme performansını sürdürerek ilk çeyrekte 5.2 oranında, ikinci çeyrekte ise 5.1 oranında büyüdüğünü ifade etti.

Ekonomi Büyümeyi Sürdürüyor

Yıldırım, ekonomiye ve özel sektöre inancı olduğunu belirterek, KGF ile 250 milyar TL'lik bir kaynağın oluşturulduğunu ve bu kaynaktan binlerce işletmenin faydalandığını aktardı. KOSGEB'in KOBİ'lere sağladığı destekler ile yaklaşık 500 bin işletmenin işlerini toparladığını dile getiren Yıldırım, ekonominin büyümeyi sürdürdüğünü belirtti.

2018 senesinin güzel bir yıl olacağına değinen Yıldırım, Türkiye ekonomisininde büyümeye devam edeceğini aktardı. Özel sektörün Türkiye ekonomisine olan öneminden bahseden Yıldırım, kamunun kalkınmada payı bir ise, özel sektörün kalkınmada payının sekiz olduğunu savundu.

Hedef İlk 20

Yıldırım üç senelik zaman dilimi içerisinde hedeflerinin ilk yirmi ülke arasına girmek olduğunu belirtirken, ülkeye güvenmenin gerekli olduğunu ve ülke açısından önemli olan durumların farkına vararak çalışmaların devam etmesi gerektiğini iletti.

Son 15 senelik zaman dilimi içerisinde okul öncesi eğitimde artış yaşandığını işaret eden Yıldırım, bu eğitimlerin yüzde 50 seviyesine geldiğini belirtti. 15 sene öncesinde okul öncesi eğitimin yüzde 10'luk bir dilimde olduğunu aktaran Yıldırım, konuşması sırasında eğitim sistemi hakkında da bilgiler verdi.