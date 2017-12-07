Bitcoin'in Enerji Tüketim Miktarı Pes Dedirtti!

Son günlerde adından sıkça söz ettiren ve fiyatı giderek artış gösteren Bitcoin'in yapılan araştırma kapsamında toplam 159 ülkenin harcamış olduğu enerjiden çok daha fazla enerji tüketimi yaparak, sebep olduğu karbon emisyonlarıyla gezegene ciddi zararlar verdiği belirtildi.

Digiconomist tarafından gerçekleştirilen araştırma doğrultusunda sanal para birimi Bitcoin madenciliği için harcanmış olan bilişim enerjisinin, 159 adet ülkenin toplam enerji ihtiyaçlarından daha fazla olduğu görüldü.

Bilişim sektöründe Bitcoin madenciliği için büyük miktarlarda bilgisayar programlama enerjisinin kullanıldığı ifade edilen araştırma kapsamında, yapılan her bir Bitcoin işlemi için Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hanenin dokuz günlük kullanacağı enerjinin tüketildiği belirtildi.

Bitcoin Madenciliği İçin Karmaşık İşlemler Gerekiyor

İnternet ortamı ve bilgisayarlar için tasarlanmış olan Bitcoin madenciliği için çok yüksek miktarlarda bilgisayar işlemleri ve karışık hesaplar yapılması gerektiği belirtildi. Bitcoin sisteminde gerçekleşen ödemelerin ise dünya geneline dağıtılabilmesi için blockchain teknolojisiyle doğrulanması gerektiği ifade edildi.

Cambridge Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği araştırmada sanal para madenciliğinin önemli bir kısmının Çin'de yapıldığı belirtilirken, Bitcoin işlemlerinin ise direkt olarak fosil yakıtlarla üretilmiş olan enerjiye bağlı olduğu vurgulandı. Ayrıca Digiconomist'in yaptığı araştırmada ise Çin'de bulunan sanal para madeninde bir Boeing 747 tipi uçağının kullandığı enerji kadar enerji tüketimi yapıldığı belirtildi.

Bitcoin'in Senelik Baz Alındığında Elektrik Tüketimi Oldukça Fazla

Öte yandan sanal para Bitcoin'in senelik bazda elektrik tüketimi 32.36 TWh olarak belirtilirken, yine senelik baz alındığında sanal ara madencilik gelirinin 11 milyar 322 milyon 523 bin 149 dolar olduğu, maliyetinin ise 1 milyar 618 milyon 129 bin 306 dolar olduğu vurgulandı.