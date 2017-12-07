İşverenler ve Çalışanlar Dikkat!

İşverenler artık çalışanlarının mesleğini gizleyemeyecek. Çalışanlarını asgari ücretten göstermek için ne iş yaptığını gizleyen iş verelere ceza kesilecek. Ceza 1 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Çalışanlar için verilen meslek kodunu bildirmeyen iş verenler ceza alacak. Bu kodları girerken tercihlere de dikkat etmek gerekiyor!

Yeni yapılan düzenlemeye göre artık gerçek maaşın gizlenmesi ortadan kalkacak. Kişinin asgari ücretten gösterilmesinin önüne bu düzenleme ile geçilecek.

Yeni çıkan yasaya göre her mesleğe bir kod konulacak. Kişilerin ne uğraş için iş yerine alındığı SGK’ya bu kodlarla bildirilecek.

Yapılan bu düzenleme işle işçiden haliyle fazla alacak olan doktor, mühendis vs. asgari ücret alıyormuş gibi gösterilemeyecek. Verilen kod ile SGK’ya bilgi veren iş veren yanlış girdiği kod için de 1 Ocak’tan itibaren para cezası alacak.

Asıl Zarar Çalışana!

Prim hizmet ve muhtasar beyannamesinde sigortalı çalışanların iş yerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek kodunu ve adını, gerçeğe aykırı bildiren yani yalan beyanda bulunan her bir iş yeri için, çalışan sigortalı başına, asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası kesilecek.

Gerçek maaşını özellikle gizleyenler için ayrıca idari para cezası ve bunun yanında belgede sahtecilikten hapis cezası verilecek.

6 rakamdan oluşan kod, iş veren tarafından sisteme girilecek. Meslek kodlarına bakmak için ise giriş kutusu yanındaki yeşil büyüteç resmine tıklanacak.

Çalışanın ileride emekli maaşının düşük olmasına neden olan bu yanlış uygulama, aynı zamanda çalışanın işten çıkarılması durumunda az tazminat almasına da neden oluyor. Tüm bunların yanında ise devlet prim ve vergi kaybediyor!