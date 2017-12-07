Kriz Olacak Dedikleri Türkiye’de Büyüme Yaşandı!
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Kriz Olacak Dedikleri Türkiye’de Büyüme Yaşandı!


Kriz Olacak Dedikleri Türkiye’de Büyüme Yaşandı!
Kriz Olacak Dedikleri Türkiye’de Büyüme Yaşandı! Seda Polat - Tarih: 2017-12-07 Saat: 19:46:17
Anasayfa Eko Gündem Kriz Olacak Dedikleri Türkiye’de Büyüme Yaşandı!

Başbakan 2017 yılı için büyük iflaslar olacağını, faizlerin kontrol edilemeyeceğini ve büyük bir kriz yaşanacağını söyleyenlere seslendi.

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı TÜSİAD toplantısında konuştu. Başbakan 2017 yılı için büyük iflaslar olacağını, faizlerin kontrol edilemeyeceğini ve büyük bir kriz yaşanacağını söyleyenlere seslendi. 2017 yılının sonuna yaklaşıldığını söyleyen Yıldırım, Türkiye’nin birinci çeyrekteki büyüme oranının %5,2, ikinci çeyrekteki büyüme oranının %5,1 olduğunu söyledi. Yıldırım üçüncü çeyrekte büyümenin 2 haneli olabileceğinin de müjdesini verdi. Yıldırım üçüncü çeyrek için %5-6 arasında bir büyümenin gerçekleşeceğini söyledi.

Türkiye’nin son 10 yılda başına gelenin pişmiş tavuğun başına gelmediğini söyleyen Yıldırım, hizmet açığını kalkınma için kamunun yapması gereken işleri yaparken; bir diğer taraftan Türkiye’nin ekonomisini geliştirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi. 2007-2017 yıllarını kıyaslamasını da yapan yıldırım bu iki zaman aralığında Türkiye’nin büyümesinin 3 katına çıktığını söyledi.

Amaç Türkiye’nin Önünü Kesmek!

2008 krizinin bir anlamda 1929 buhranına benzetildiğini söyleyen Yıldırım, bunun doğru olduğunu söyledi. Üzerinden 10 yıl geçtiğini söyleyen Yıldırım, hala krizin etkilerinin devam ettiğini de belirtti. Zamanında tedbir alındığını söyleyen Yıldırım, bu tedbirler sayesinde Türkiye’nin krizden en asgari şekilde kurtulduğu ülkelerden olduğunu söyledi. Bunun yanında Türkiye’nin küresel krizde büyümesini arttırmaya devam ettiğini, istihdama ve üretime katkı sağlayan bir ülke olarak dimdik ayakta kalmasını bildiğini de belirtti.

2013 yılında Türkiye’deki faizlerin neredeyse %5’e indiğini söyleyen Yıldırım, bu süreçte İMF’ye olan borcun da bitiğini belirtti. En büyük havalimanının ihale edilmesinin ardından Gezi Olayları’nın patlak verdiğini söyleyen Yıldırım, bunun ardından da 15 Temmuz Darbe Girişi ile karşı karşıya kalındığını söyledi. Türkiye’nin tüm bu belaları üzerinden def ettiğini de söyledi.

Başka bir ülkede yaşansa o ülkenin 10 yıl belini doğrultamayacağını söyleyen Yıldırım, Türkiye’nin bunu üzerinden çabucak attığını da söyledi.

Yıldırım 15 Temmuz darbe gecesinden sonra kriz yaşanacağını söyleseler de, Türkiye’nin büyüdüğünü dile getirdi. 

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