Üçüncü Havalimanı İçin Tarih Geldi!
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Üçüncü Havalimanı İçin Tarih Geldi!


Üçüncü Havalimanı İçin Tarih Geldi!
Üçüncü Havalimanı İçin Tarih Geldi! Seda Polat - Tarih: 2017-12-07 Saat: 20:04:17
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THY’nin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı açıklamalarda bulundu. Aycı, 29 Ekim 2018 tarihini işaret ederek 3. Havalimanında olacaklarını söyledi.

THY’nin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı açıklamalarda bulundu. Aycı, 29 Ekim 2018 tarihini işaret ederek 3. Havalimanında olacaklarını söyledi.

Türk Hava Yolları’nın geçtiğimiz aylarda siparişi verdiği uçak geldi. THY’nin filosuna yeni kattığı Boeing-777 kargo uçağı için düzenlenen teslim töreninin ardından İlker Aycı açıklamalarda bulundu.

Dev projelerimizden olan 3. Havalimanı ile ilgili de konuşan Aycı, söz konusu alanda ağır ağır operasyonların yürüğünü söyledi. Arazinin düzeltilmesinin ve üzerine inşaat yapılabilmesinin kolay olmadığını söyleyen Aycı, gerekli dizayn ve çalışmaların yapılıp, tamamlandığını söyledi. Çok yakında inşaatın yükseldiğinin görülebileceğini söyleyen Aycı 29 Ekim 2018 tarihini göstererek, bu tarihte 3. Havalimanında olmanın gayreti içinde olduklarını ekledi.

Taşınma İşlemi İçin Araştırmalar Sürüyor!

Yeni evleri olarak adlandırdığı 3. Havalimanı için İlker Aycı, söz konusu zamana kadar çok çalışacaklarını, filolarının 3. Havalimanında olacağı günü beklediklerini söyledi.

Taşımanın nasıl olacağını hakkında gelen sorulara da cevap veren Aycı, konu üzerinde çalışmaların devam ettiğini, taşıma işlemi için hem kademeli hem de bir günde bir taşıma planının değerlendirildiğini söyledi.

Taşınma için dünyadaki en iyi örneklerin incelendiğini söyleyen Aycı, dünyadaki büyük taşınmaların örneklerini ve bu taşınmalarda yapılan hataların iyi bir şekilde incelendiğini söyledi. Tüm ayrıntılarıyla gözden geçirildiğini söyleyen Aycı, THY’nin kendine en özgün ve en uygun olan taşınma biçimini uygulayacağını belirtti.

Dünyada büyük yankı uyandıran ve bitiminin ardından Türkiye’ye büyük bir ekonomik destek sağlayacak olan 3. Havalimanı, THY’den gelen bilgiye göre 29 Ekim 2018 tarihinde kullanıma açılacak.  

THY 3. havalimanı
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