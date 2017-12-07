Arap Sermayesi Türkiye’ye Geliyor!

En büyük Arap bankalarından olan Bahreyn İslami Bankası’nın CEO’su Hassan Jarrar, Körfez ülkelerinde yaşanan istikrarsızlığın sürmesi halinde, Arap sermayesinin Türkiye’ye doğru geleceğini söyledi.

Arap sermayesinin güvenilir liman arayışında olduğunu söyleyen Jarrar, Körfez ülkelerinde böyle bir ortamı bulmanın zor olduğunu, bu sebeple de Arap sermayesinin Türkiye’ye giriş yapacağını söyledi.

Her yıl düzenlendiği gibi bu yıl da düzenlenen ve 24’üncüsü gerçekleştirilen İslami Bankacılık Konferansı’nda Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jarrar, Bahreyn ile Türkiye arasında sıkı bir bağ olduğunu da söyledi.

Türkiye Bölgenin Büyüğü!

Bölgedekilerin Türkiye’yi bir büyük gibi gördüğünden söz eden Jarrar, Türkiye’nin laik ve demokratik bir ülke olduğunun, bölgede rol model olduğunu söyledi. Ayrıca çoğu ülkenin bunu başaramadığının da altını çizdi.

Türkiye ile Bahreny arasında sıkı bir ekonomik bağın olduğunu söyleyen Jarrar, bu bağın giderek daha da kuvvetleneceğini düşündüğünü söyledi. Körfez ülkelere işaret eden Jarrar, ortada böyle bir istikrarsızlık varken, Türkiye gibi bir ülkeye büyük ihtiyaç duyulduğundan da bahsetti.

Körfez ülkelerinde devam eden problemlerin sürmesi halinde Arap sermayesinin Türkiye’ye göç edeceğini söyleyen Jarrar, Arap sermayesinin güvenli bir yer aradığının altını çizerek, bunun Türkiye olduğundan bahsetti. Bu sebeple de Jarrar, Arap sermayesinin Türkiye’ye giriş yapacağını belirtti.

CEO Jarrar, Körfez sermayesinin Türkiye’de sadece turizm ve gayrimenkul değil, bunun yanında gıda güvenliği ve tarım alanında da yatırım yapabileceğini söyledi.

Jarrar’dan gelen açıklamaya göre, Arap ülkeleri Türkiye’den sadece gayrimenkul almayacak, bunun yanında bazı sektörlere yatırım da yapacak.