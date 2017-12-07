Gaziantep’ten 10 Ayda 275 Milyon Dolarlık Makarna İhracatı
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Gaziantep’ten 10 Ayda 275 Milyon Dolarlık Makarna İhracatı


Gaziantep’ten 10 Ayda 275 Milyon Dolarlık Makarna İhracatı
Gaziantep’ten 10 Ayda 275 Milyon Dolarlık Makarna İhracatı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-07 Saat: 21:01:19
Anasayfa İthalat&İhracat Gaziantep’ten 10 Ayda 275 Milyon Dolarlık Makarna İhracatı

GTO Başkanı Hıdıroğlu, ABD pazarında uygulanmakta olan anti damping ve telafi edici vergilerle AB pazarında uygulanan kotanın kaldırılması yönündeki çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Muhabirlere konuya dair açıklamalar yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Türkiye'nin makarna üretiminin yüzde 60'lık bölümünün, makarna ihracatının ise yüzde 63'lük bölümünün Gaziantep'ten sağlandığına işaret etti. Gaziantep’ten 2017 senesinin 10 aylık döneminde 275 milyon 69 bin dolar tutarında makarna ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Hıdıroğlu, gelecek dönemdeki amaçlarının AB ve ABD pazarlarında büyük paya sahip olmak olduğunu dile getirdi.

Sektördeki firmaların 154 ülkeye ihracat yaptığına değinen Hıdıroğlu, makarna sektörünün iç ve dış pazarlarda büyüme potansiyelinin olduğunu anlattı. Türkiye’de makarna sektörünün, dünya çapındaki makarna pazarında çok başarılı bir seviyede bulunduğunu söyleyen Hıdıroğlu, dünya üzerinde Türkiye’nin makarna üretiminde İtalya ve ABD’den sonra üçüncü sırada, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunduğunu belirtti.

Makarna sektöründeki firmaların şehirde önemli yatırımlar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Hıdıroğlu, sektöre uygulanan kotaların kalkması sonucunda üretimde ve ihracatta birinci sırada olunacağını aktardı. ABD pazarında uygulanan anti damping ve telafi edici vergiler ve AB pazarında uygulanan kotanın kaldırılması yönündeki çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Hıdıroğlu, bu iki büyük pazarda kotaların kalkması durumunda sektörün birinciliğe yükseleceğini belirtti.

Gaziantep’in İhracatı İtalya İle Eşdeğer

Beşler Makarna Genel Müdürü Kemal Çakmak, Türkiye için olan engellemelerin kaldırılması halinde Avrupa pazarında Türkiye’nin büyük bir pazar payının olacağını anlattı. Makarna sektöründe lider ülke İtalya'nın Avrupa'ya senelik bazda bir milyon tona yakın makarna ihracatı yaptığını ifade eden Çakmak, Türkiye’ye uygulanan yüzde 50 anti damping, yani vergi uygulamasından dolayı kotanın geçilemediğini söyledi. Çakmak, yalnızca Gaziantep'ten gerçekleştirilen makarna ihracatının bile şuan İtalya ile eşit olduğuna dikkat çekti.

Makarna Beşler Makarna Kemal Çakmak Gaziantep Ticaret Odası Beyhan Hıdıroğlu
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