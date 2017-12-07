Taşeron İşçiler Kadro İçin Önce Sınava Girecek! İşte Detaylar!

Taşeronların kadroya alınmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, günlerdir gündem düşmeyen taşeronlar hakkında açıklama yaptı Bakan, kadroya geçiş için kamuda kadrolu işçilikle ilgili uygulanması gereken bir prosedüre göre, kadroya geçen taşeronların yazılı ve bunun yanında mesleki beceriyle ilgili sözlü sınavlardan geçeceğini söyledi.

Taşeron çalışanlarının devlet kadrosuna geçmesi için yapılacak olan sınav sürecinden bahseden Bakan, sınavın şu anda kamuda kadrolu işçilik için uygulanan bir prosedür olduğundan bahsetti. Bu aşamadan sonra bir daha taşeron uygulaması kalmayacağını söyleyen Bakan, İŞKUR aracılığıyla Maliye Bakanlığı’nın vereceği vize ile kadrolu işçilerin alımının yapılacağını, burada da zaten bir sınav kriteri olduğundan bahsetti.

Sınav Zor Değil!

Bakan’a yöneltilen zor bir soru olup olmadığına yönelik suale ile normal bir soru olacağını söyleyen Bakan, göz korkutacak bir sınav olmadığını belirtti.

Taşerondan kadroya alınacak personele yapılacak güvenlik soruşturması için 15 Temmuz’u işaret eden Bakan, KHK ile yapılan düzenlemeler sonucunda böyle bir zorunluluk getirildiğini ve kamuda çalışmak için başvuran herkesin bu soruşturmadan geçtiğini yani konunun bir prosedür olduğunu söyledi.

Taşeronların maaşlarında bir değişiklik olmayarak kamuya aktarılacağını söyleyen Bakan, kadroya geçme imkanını kullananların ayrıca 52 günlük bir ilave tediye ücreti olacağından bahsetti.

İş yerlerince tespit edilen sınav kurulu tarafından işçiler sınava tabi tutulacak. Yazılı sınav için işçinin mesleki durumu ve öğrenim düzeyi ile bunların yanında çalıştırılacağı işler göz önünde bulundurulacak. Bu sınavdan 10 üzerinden 6 alanlar ise sözlü sınava girecek.