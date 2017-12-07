Mobilya Sektörünün İhracat Hacmi 3 Milyar Dolara Yaklaştı
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Mobilya Sektörünün İhracat Hacmi 3 Milyar Dolara Yaklaştı


Mobilya Sektörünün İhracat Hacmi 3 Milyar Dolara Yaklaştı
Mobilya Sektörünün İhracat Hacmi 3 Milyar Dolara Yaklaştı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-07 Saat: 21:18:45
Anasayfa İthalat&İhracat Mobilya Sektörünün İhracat Hacmi 3 Milyar Dolara Yaklaştı

MOBSAD Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Gürcan, mobilya sektöründe gerçekleştirilen ithalatın 4 kat fazlası ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Mobilya sektörünün 13 senedir dış ticaret fazlası verdiğine dikkat çeken Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Gürcan, muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda, mobilyada Türkiye'nin son 15 sene içinde en hızlı büyüyen sektörlerden biri olduğunu anlattı. Sektörün 2023 hedefi ise 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek.

Mobilya sektörü sayesinde direkt olarak 200 bin vatandaşa iş olanağı sunulduğuna işaret eden Gürcan, sektörde 10 bin ihracatçı firma ve 36 bin üreticinin bulunduğunu anlattı. 2016 senesinde 2.5 milyar dolar değerinde mobilya ihracatı yapıldı, 2017 senesinde ise 3 milyar dolar civarında ihracat rakamına yaklaşılmış durumda.

İhracat İthalatın 4 Katı

Bundan 15 sene önce 1.7 dolar yakınlarında ve kilo başına düşen mobilya ihracatının günümüzde 3.7 dolar hacmine ulaştığını dile getiren Gürcan, 2000 senesinde başında 180 milyon dolar ihracat ve 200 milyon dolar ithalat gerçekleştirilen mobilya sektörünün, 2003 senesi sonrasında hızla büyüme başladığını belirtti. Geçtiğimiz sene 2 milyar 500 milyon dolar ihracat, 600 milyon dolar ithalat yapıldığına değinen Gürcan, 2017’de ise 3 milyar dolar ihracat hacmine ulaşılacağını ve 700 milyon dolar ithalat gerçekleşeceğini öngörmekte. Mobilya ihracatının ithalatın 4 katı kadar fazla yapıldığına değinen Gürcan, yerlilik oranının oldukça yüksek olduğu bu sektörün, 13 senedir dış ticaret fazlası verdiğini bildirdi. Üretim hacmini 20 milyar dolara yükselten mobilya sektörü, senelik bazda 7 milyar dolar değerindeki mobilya üretiminin yüzde 34'lük bölümünü ihraç etmekte. Bu oran 2000'li senelerde yüzde 13 seviyelerindeydi.

Türk mobilyasında önemli boyutta kültürel birikimin olduğunu ve yerel figürlerin Türk zanaatkarlar sayesinde mobilyalara işlendiğini anlatan Gürcan, günümüzde Türkiye’nin dünya çapında mobilyanın  üretim üssü Çin'e bile mobilya ihraç ettiğine dikkat çekti.

Mobilya Sektörü Nuri Gürcan MOBSAD İhracat Dış Ticaret Fazlası
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