TÜİK Kültür Harcamaları İstatistik Verilerini Açıkladı
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TÜİK Kültür Harcamaları İstatistik Verilerini Açıkladı


TÜİK Kültür Harcamaları İstatistik Verilerini Açıkladı
TÜİK Kültür Harcamaları İstatistik Verilerini Açıkladı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-07 Saat: 21:37:34
Anasayfa Eko Gündem TÜİK Kültür Harcamaları İstatistik Verilerini Açıkladı

Türkiye'de 2016 senesinde kültür harcamaları bir önceki seneye kıyasla yüzde 12.2 yükselerek 36 milyar 908 milyon 820 bin lira seviyesine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 senesine dair kültür ekonomisi verilerini bildirdi. Bu veriler dahilinde kültür harcamaları 2016 senesinde bir önceki seneye kıyasla göre yüzde 12.2 yükselerek 36 milyar 908 milyon 820 bin liraya çıktı. Toplam kültür harcamaları içerisinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 60.9 oranında, özel harcamaların payı ise yüzde 39.1 oranında bulunuyordu. Kültür harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla (GSYH)’ya oranı 2015 senesindeki gibi yüzde 1.4 seviyesinde olduğu tespit edildi.

Genel devlet harcamaları içinde kültür harcamaları 2016 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 11 oranında yükseldi ve 22 milyar 464 milyon 392 bin liraya çıktı. Harcamaların yüzde 69.9'luk bölümü merkezi yönetim bütçesinden, yüzde 30.1'lik bölümü ise yerel devlet bütçesinden sağlandı. Genel devlet harcamaları içerisinde kültürel sektörlere dair harcamalar incelendiğinde mimarlık yüzde 28.6, kitap ve yazılı basın yüzde 10.8, gösteri sanatları yüzde 9.8, görsel/işitsel ve multimedya yüzde 9.5, kültürel miras yüzde 9.4, doğal miras yüzde 8 paya sahip.

Hane Halkı Kültür Harcamalarında En Büyük Pay Televizyon Ve Yayın Giderlerinin

Ev halkı kültür harcamaları 2016’da bir önceki seneye kıyasla yüzde 13.9 yükselerek, 14 milyar 79 milyon 164 bin lira seviyesinde gerçekleşti. Özel harcamaların yüzde 97.5’lik bölümü ev halkından, yüzde 2.5’lik bölümü ise dernek ve vakıflar tarafından gerçekleştirildi. Ev halkının geçtiğimiz sene yaptığı toplam kültür harcamalarının dağılımı incelendiğinde, televizyon ve yayın giderleri yüzde 28.2, veri işlem ekipmanları yüzde 12.4, kitap, gazete ve dergi yüzde 12.4, kablolu ve özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler yüzde 11.9, kırtasiye ve çizim malzemeleri yüzde 8.4, sinema, tiyatro, konser yüzde 4.8’lik paya sahip olduğu tespit edildi.

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