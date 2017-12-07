Toplum Merkezleri Bayanlara Ve Gençlere Mesleki Beceri Kazandırıyor
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Toplum Merkezleri Bayanlara Ve Gençlere Mesleki Beceri Kazandırıyor


Toplum Merkezleri Bayanlara Ve Gençlere Mesleki Beceri Kazandırıyor
Toplum Merkezleri Bayanlara Ve Gençlere Mesleki Beceri Kazandırıyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-07 Saat: 21:54:18
Anasayfa Eko Gündem Toplum Merkezleri Bayanlara Ve Gençlere Mesleki Beceri Kazandırıyor

Kalkınma Bakanı Elvan, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM)’lara dair Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Kilis'teki ÇATOM’a benzer 44 farklı merkezlerinin bulunduğunu belirtti.

Her bir merkezin yoğun çalışmalar gösterdiğine değinen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM)’un yoğunlukla genç bireylere ve bayanlara hizmet ettiğini ifade etti. Yalnıca Kilis'te bulunan merkezde bile senelik bazda 6 bin kişiye hizmet verildiğine işaret eden Elvan, katılımcıların yüzde 90'lık bölümünün bayanlardan oluştuğunu anlattı. Merkezlerde verilen eğitim programları kapsamında katılımcı bireylere mesleki beceriler kazandırıldığını ifade eden Elvan, son zamanlarda merkeze okul öncesi gruba dahil olan Suriyeli çocukların da kabul edildiğini ve bu sayede dil sorununun çözüldüğünü dile getirdi.

Suriyeli Mülteciler Toplumla Kaynaşıyor

Bayanların yeteneklerinin ÇATOM merkezleri ile ekonomik birer ürün pozisyonuna geçtiğini anlatan Elvan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kilis'te bulunan ÇATOM gibi 44 farklı merkezin olduğunu, her merkezin dur durak bilmeden çalıştığını belirtti. Suriyeli bayanların da bu merkezlerden faydalanarak mesleki beceriler kazandığına değinen Elvan, aynı zamanda merkezlerin Suriyeli vatandaşların toplumla bütünleşmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Bayanların ekonomide söz sahibi olmaları için büyük uğraşlar verdiklerini ifade eden Kilis ÇATOM El Sanatları eğitimcisi Belkıs Püsküller, bu çalışmalar sayesinde büyük engelleri aştıklarını anlattı. Püsküller, bayanların bu merkezlerde meslek edinmenin yanı sıra ek gelir de kazandıklarını belirtti. Bazı ünlü firmalarla anlaşmalar imzalandığını anlatan Püsküller, firmaların merkeze kıyafet gönderdiğini, bayanların da bu kıyafetleri boncuklarla süslediğini söyledi. Bu çalışmalardan kazanılan gelir ise bayanlara dağıtılıyor. Püsküller, kıyafet işleme konusunda merkezde 40 bayanın çalıştığını ve bu bayanlardan 20'sinin Suriyeli olduğunu söyledi. 

Lütfi Elvan ÇATOM Çok Amaçlı Toplum Merkezleri Güneydoğu Anadolu Belkıs Püsküller
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