Bahreyn İslami Bankası’ndan Kanal İstanbul’a Yatırım Teklifi

Bahreyn İslami Kalkınma Bankası’nın CEO’su Hasan Jarrar basın mensuplarına verdiği bilgilerde Arap sermayesinin yönünün batıdan ümidini kestiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump’ın Müslümanlara yönelik olumsuz tavırları ve diğer Barı ülkelerinin de Trump’ı bu konuda desteklemeleri Arap sermayesinin Amerika’dan uzaklaşmasını sağladı. Avrupa ele alındığında ise Londra’da yaşanan pahalılık ve İsviçre’ye yönelik para hareketlerinin kısıtlanması sermayenin buradan da çekilmesini sağladı.

Yönümüzü Doğuya Çevirdik

Hasan Jarrar yatırım konusunda yönlerini ister istemez Doğuya çevirdiklerini belirterek bu konuda Türkiye önemli bir alan olarak dikkat çekiyor dedi. Yaklaşık 1 trilyon doları bulan Arap sermayesinden pay alabilmek için Türkiye’nin biraz çaba harcaması gerektiğini ifade eden Jarrar turizm, gayrimenkul ve gıda güvenliği alanlarında Türkiye’de yatırım yapabileceklerini ifade etti.

Arap Toplumu Üretime Yatırım Yapmıyor

Gazetecilerin yerli otomobile yatırım yapıp yapmayacakları sorusu üzerine Arap toplumu hakkında bilgi veren Jarrar, bölge insanın geçmişten günümüze hep ticaret ile uğraştığını, mal alıp satarak gayrimenkule yatırım yaptığını ancak üretim alanında yatırım yapmadığını ifade etti.

Türkiye İslam Toplumunun Önemli Bir Ferdi

Bahreyn’de bu sene 24’üncüsü gerçekleştirilen İslami Bankacılık Konferansı sırasında konuşma yapan Jarar Arap ülkelerinin Türkiye’yi büyük abileri olarak gördüğünü ve Türkiye’deki demokratik ve laik yönetim sisteminin tüm bölgeye rol model olduğunu ifade etti. Çoğu ülkenin bu yönetim sistemine geçmeyi başaramadığını ifade eden Jarrar bu açıdan Türkiye’nin önemli bir başarıya sahip olduğunu dile getirdi.

İslami Bitcoin Gelecek Mi?

İslami Bankacılık Konferansında konu elbette Bitcoin sanal para birimine de geldi. Günümüz şartlarında Bitcoinin önemli bir geleceği olduğunu ifade eden Bahreyn Merkez Bankası Bankacılık Gözetiminden Sorumlu Yöneticisi Halid Hamad bütün ülkelerin bu teknolojiyi benimsemelerin ardından islami bir Bitcoin yapılanmasına geçilebileceğini ifade etti. Gelecekte sanal paralar dışında bir para biriminin kullanılmayacağını ifade eden Hamad, bu teknolojiyi ne kadar çabuk yakalarsak o kadar güçlü oluruz dedi.