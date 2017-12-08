Zarrab Davası Bizi Etkilemeyecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal ABD’nin New York eyaletinde devam etmekte olan ve Reza Zarrab’ın tanık olarak dinlendiği davada oluşabilecek risklerin geçmişte görülmüş benzer davalar dikkate alındığında çok da büyük olmadığını ifade etti. Bakan, bankacılık sisteminin bu konudan etkilenmesi durumunda hükümetin elinden gelen her şekilde sektöre destek olacağını açıkladı.

Ağbal bankacılık sistemi bakımından sonuç doğurabilecek gelişmelere karşı hükümetin üzerine düşen görevi yapacağını ve gerekli tedbirleri alabileceğini ifade ederek geçmişte yaşanan örnekler de dikkate alındığında risklerin çok büyük olmadığını gördüklerini ifade etti. Ağbal daha önce ABD’de gerçekleşen benzer dava ve soruşturmaların taraflarınca incelendiğini söyleyerek medyaya yansıtıldığı kadar önemli bir risk ile karşılaşmadıklarını dile getirdi.

Kurda Seviyeden Çok Oynaklık Daha Büyük Bir Sorun

Döviz ile alakalı da yorumlar yapan Ağbal kurda seviyeden çok oynaklığın önemli bir sorun olduğuna dikkat çekerek bu oynaklığı azaltmak amacı ile her türlü adımı atmakta kararlı olduklarını ifade eti. Bu sene yakalanan büyüme momentunu önümüzdeki yıllara da yaymak istediklerini ifade eden Bakan bu konuda önemli adımlar atılacağını sözlerine ekledi.

Türkiye Vergi Cenneti Listesinde Yer Almıyor

Son dönemlerde yaşanan polemikler üzerine basın mensuplarının konu ile ilgili sorularını da yanıtlayan Bakan Ağbal, Türkiye’nin herhangi bir kurum tarafından hazırlanmış herhangi bir listede vergi cenneti olarak tanımlanamayacağını belirterek medyada yer alan Avrupa Birliği listesinde Türkiye’nin gri listeye alındığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığının raporda gri liste diye bir bölüm olmamasından belli olduğunu söyledi.