SGK Sisteminde Düzeltme Hatalı Bağlanan Maaş Sorunlarını Çözecek
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SGK Sisteminde Düzeltme Hatalı Bağlanan Maaş Sorunlarını Çözecek


SGK Sisteminde Düzeltme Hatalı Bağlanan Maaş Sorunlarını Çözecek
SGK Sisteminde Düzeltme Hatalı Bağlanan Maaş Sorunlarını Çözecek Hatice Demir - Tarih: 2017-12-08 Saat: 09:06:54
Anasayfa Eko Gündem SGK Sisteminde Düzeltme Hatalı Bağlanan Maaş Sorunlarını Çözecek

Sosyal güvenlik sisteminde uzun zamandır yaşanan hatalı aylık bağlanması sorununa yayınlanan yönetmelik ile çözüm sağlandı.

Sosyal güvenlik sistemimiz her ne kadar birçok açıdan diğer ülkelerin sahip olduğu sistemlerden daha iyi olsa da sorunlar da yaşanmıyor değildi. Özellikle yıllardır çalıştıktan sonra SGK’ya başvurarak emekliliğe hak kazanan kişilerin yıllarca maaş aldıktan sonra kurumdan gelen bir yazı ile emekliliklerinin hata ile gerçekleştiğini ve bu zamana kadar aldıkları maaşları devlete iade etmeleri gerektiğini ifade eden tebligatlar almaları büyük sıkıntılara yol açıyordu. Vatandaş eğer hatalı bir şekilde aylık bağlanmasında bir suçu varsa 10 yıl, herhangi bir suçu yoksa 5 yıllık aldığı maaşı devlete iade etmek zorunda bırakılıyordu.

Yeni Yönetmelik Ne Getirdi?

Yayımlanan yönetmeliğe göre prim günü eksik olduğundan dolayı aylığı iptal edilen kişilerin borçlanma yapabilecekleri hizmetler varsa (doğum, askerlik, yurtdışı çalışması gibi) bu hizmet borçlanmasıyla eksik primlerinin tamamlanması sağlanabilecek. Bu sayede aylıkları hiç kesilmeden maaş almaya devam edebilecekler. O zamana kadar almış oldukları aylıkları da iade etmeleri gerekmeyecek. Eğer kişinin borçlanabileceği herhangi bir hizmeti yoksa ya da borçlanma yapmış olduğu halde eksik günü kalıyorsa bu durumda emeklilik sonrasında varsa sigortalılık süreleriyle eksik günleri tamamlanabilecek. Bu sigortalılık sürelerine dair primlerin vatandaş tarafından ödenmesi gerekecek. Bu düzenlemeden yararlanabilmek için hatalı aylık bağlama işleminde kusurun vatandaştan kaynaklanmaması da gerekiyor.

Hatalı aylık bağlama işlemlerinde en çok yaşanan sorun sigortalılık süresi ya da prim günün eksik olması. Bu durumun haricinde sigortalılık statüsü yanlış seçilerek aylık bağlanması ve kişinin borçlanacak günü olmamasına rağmen borçlanma yapılarak aylık bağlanması en çok dikkat çeken hatalardan. Hataların sonuçları ise çok ağır özellikler barındırıyor. Bu düzenleme ile özellikle eksik prim günü ve sigortalılık süresi olanlar için önemli bir kolaylık getirilmiş oluyor.

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