Merkez Bankası Dolar Rezervlerinde Tarihi Düşüş

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervlerinde yaşanan 6,5 milyar dolarlık azalış ile son 30 yılın en büyük haftalık düşüşü gerçekleşti. Merkez Bankasının verilerine göre 24 Kasım tarihinde 96,35 milyar dolar brüt rezerve sahip olan bankanın 1 Aralık ile biten haftada toplam rezervi 89,86 milyar dolara geriledi. Bu durum bir hafta içerisinde yapılan 6,5 milyar dolarlık rezerv azalmasının yaşanmasına neden oldu.

Döviz Kuru ve Enflasyona Karşı Alınan Önlemler Etkili Oldu

Merkez Bankasının rezervlerinin bir hafta gibi bir sürede 6,5 milyar dolar azalmasındaki ana etkenin bankanın döviz kuru ve enflasyona karşı aldığı önlemlerden kaynaklandığı ifade edildi. Uzmanlar tarafından TCMB verileri üzerinde gerçekleştirilen hesaplamalara göre rezervler yaşanan azalışın 3,5 milyar dolarlık bölümü Türk Lirası depo karşılığı döviz depo ihalesinde kullanım tercihlerinden kaynaklandı. Bunun yanında 2 milyar dolarlık kısım ise Merkez Bankasının 6 Kasım tarihinde aldığı zorunlu karşılıklar ile ilgili kararı nedeni ile gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından yayınlanan verilere göre 24 Kasım ile biten haftada vadesi gelmemiş toplam döviz deposu kullanımı 1,65 milyar dolarken, 1 Aralık haftası itibariyle bu rakam 5,14 milyar dolar seviyesine yükseldi. Uzmanlar tarafından hazırlanan raporlara göre 8 Aralık tarihinde Türk Lirası depo karşılığı döviz depo ihalesindeki kullanım tercihleri banka rezervlerini 1,9 milyar dolar arttıracak.

Merkez Bankası 6 Kasım tarihinde piyasalarda ekonomik temeller ile uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlendiğini ifade ederek rezerv opsiyonu mekanizmasının kapsamında döviz imkan oranının üst sınırını yüzde 60 seviyesinden yüzde 55’e düşürmüş ve tüm dilim aralıklarını da 5’er puan aşağı çekmişti.