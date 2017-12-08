Taşeron Yasası İle Binlerce Şirketin Kapanması Bekleniyor
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Taşeron Yasası İle Binlerce Şirketin Kapanması Bekleniyor


Taşeron Yasası İle Binlerce Şirketin Kapanması Bekleniyor
Taşeron Yasası İle Binlerce Şirketin Kapanması Bekleniyor Hatice Demir - Tarih: 2017-12-08 Saat: 09:46:15
Anasayfa Eko Gündem Taşeron Yasası İle Binlerce Şirketin Kapanması Bekleniyor

Taşeron işçilerin kadroya alınmalarının ardından sadece özel güvenlik alanında 130 bine yakın güvenlikçinin kadroya geçeceğini belirten GÜSOD Başkanı Kösereisoğlu binlerce şirketin kapanacağını ifade etti.

Son iki yıldır devam etmekte olan taşeron tartışmalarında son dönemece girildi. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konu ile ilgili talimat verilmesinin ardından hızlandırılan çalışmaların çok yakında yasalaşması bekleniyor. Ancak konunun farklı bir yönü daha var ki bu yönü bir zamanlar büyük çabalar göstererek devlete işçi sağlayan özel şirketleri ilgilendiriyor. Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kösereisoğlu taşeron işçilerin kadroya alınması ile birlikte sadece özel güvenlik alanında 130 bine yakın kişinin kamuya geçmiş olacağını belirtti. Kamunun özel güvenlik hizmetlerini kendi personelleri ile karşılamak zorunda kalacağını ifade eden Kösereisoğlu mevcut pazarın yüzde 40’a yakın oranlarda küçüleceğini ifade ederek birçok şirketin de zor durumda kalacağını ve kapanma durumuna geleceğini sözlerine ekledi.

Birçok Alanda Şirketler Zor Durumda Kalacak

Kendi alanı özel güvenlik olduğu için bu alandaki sıkıntılara aşina olduğunu ifade eden Kösereisoğlu, özel güvenlik personellerinin birçok yeterlilik şartı bulunduğunu, bu kişilerin dönem dönem çeşitli testlere tabi tutularak yeterliliklerini koruyup korumadıklarının kontrol edildiğini belirterek kamuya geçirilmeleri durumunda yeterliliğini kaybeden kişilerin ne durumda olacağının önceden belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Kösereisoğlu devletin bu kişileri sokağa atamayacağını ve bu nedenle oluşan açıkları kapatabilmek için güvenlik görevlisi istihdam etmek zorunda kalacağını belirtti.

Kösereisoğlu kamu ile çalışmaları olan en az 300 özel güvenlik firması olduğunu söyleyerek diğer alanlar da düşünüldüğünde bu sayının en az binlere ulaşacağını ve bu firmaların bu sürecin ardından ne yapacaklarının belirsiz olduğunu sözlerine ekledi.

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